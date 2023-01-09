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Англия
09 января 2023, 21:45 | Обновлено 09 января 2023, 21:46
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Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 9 января в 22:00 поединок 1/32 финала Кубка Англии

09 января 2023, 21:45 | Обновлено 09 января 2023, 21:46
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Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Оксфорд Юнайтед» играет против «Арсенала».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Победитель выйдет в 1/16 финала на «Ман Сити».

В случае ничьей спустя некоторое время будет проведена переигровка на домашней арене команды гостей.

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

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Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Александр Зинченко Оксфорд Юнайтед смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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