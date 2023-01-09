Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 9 января в 22:00 поединок 1/32 финала Кубка Англии
9 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Оксфорд Юнайтед» играет против «Арсенала».
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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Победитель выйдет в 1/16 финала на «Ман Сити».
В случае ничьей спустя некоторое время будет проведена переигровка на домашней арене команды гостей.
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Our @EmiratesFACup starting XI 🤍— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2023
Let’s do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/BBBHfPXVTq
𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎— Oxford United FC (@OUFCOfficial) January 9, 2023
COME ON YOU YELLOWS!!
🟡🔵 #OUFC | #COYY pic.twitter.com/b5dwn0QU6G
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