Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

9 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Оксфорд Юнайтед» играет против «Арсенала».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Победитель выйдет в 1/16 финала на «Ман Сити».

В случае ничьей спустя некоторое время будет проведена переигровка на домашней арене команды гостей.

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Оксфорд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

Our @EmiratesFACup starting XI 🤍



Let’s do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/BBBHfPXVTq