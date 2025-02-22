Микель АРТЕТА – о ПСВ: «Это действительно сильная команда, мы это знаем»

Руководитель лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после жеребьевки Лиги чемпионов, где его подопечным придется встретиться с клубом ПСВ в 1/8 финала турнира.

Последний раз коллективы встречались на одном футбольном поле в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда «Арсенал» дома переиграл соперника со счетом 4:0, а вот в гостях поделился очки с ПСВ – 1:1

«Мы уже играли против них, это действительно сильная команда, мы это знаем.

У них есть опыт, и это будет очень тяжело, как и любой другой результат Лиги чемпионов, который мы могли бы получить или любая другая команда, поэтому мы понимаем, с чем нам придется столкнуться.

Когда ты на таком этапе, каждая команда очень сильна, и когда придет время, мы будем готовы к этому», – сказал Артета.

Первая игра состоится 4 марта в Нидерландах, в свою очередь ответный матч запланирован на 12 марта.