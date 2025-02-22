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  4. На карту и наличными. Рассекреченна зарплата Герреро в Динамо
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 11:37 |
671
1

На карту и наличными. Рассекреченна зарплата Герреро в Динамо

Панамский форвард ежемесячно получал минимум 50 тысяч долларов

22 февраля 2025, 11:37 |
671
1
На карту и наличными. Рассекреченна зарплата Герреро в Динамо
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, назвала зарплату форварда в столичном клубе:

«Герреро очень хвастался своей зарплатой в «Динамо», всегда говорил: «No problem money». Какой была его зарплата? 50 тысяч евро в месяц. 40 приходит на карту, а десять дают наличными. Плюс есть бонусы и премии. Например, премия за гол может быть десять тысяч долларов, а то и больше, но в «Динамо» Герреро забил лишь раз».

Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Эдуардо Герреро после его измены.

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Кристина Крыжановская Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты финансы премиальные
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Ну хоч не 20 тисяч гривень, як деякі тут писали ... І судячи з усього, 10 тисяч євро - це і є премія))).. Ох і хохмачка... Ванат, тільки на преміях, за її логікою, вже нормально так заробив)) Премія за гол в УПЛ - 10тисяч євро... Прикол року) А ще кажуть, що Суркіс жлоб))
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