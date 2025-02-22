На карту и наличными. Рассекреченна зарплата Герреро в Динамо
Панамский форвард ежемесячно получал минимум 50 тысяч долларов
Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, назвала зарплату форварда в столичном клубе:
«Герреро очень хвастался своей зарплатой в «Динамо», всегда говорил: «No problem money». Какой была его зарплата? 50 тысяч евро в месяц. 40 приходит на карту, а десять дают наличными. Плюс есть бонусы и премии. Например, премия за гол может быть десять тысяч долларов, а то и больше, но в «Динамо» Герреро забил лишь раз».
Ранее Кристина Крыжановская сообщила, что «Динамо» на пару месяцев заморозило зарплату Эдуардо Герреро после его измены.
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