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  4. ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ATP
08 января 2023, 18:08 | Обновлено 08 января 2023, 18:10
436
0

ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку

Украинский теннисист вышел во второй раунд квалификации челленджера в Оэйраше

08 января 2023, 18:08 | Обновлено 08 января 2023, 18:10
436
0
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 412) в первом раунде квалификации челленджера в Оэйраше (Португалия) обыграл россиянина Алексея Ватутина (АТР 324) в двух сетах за 1 час и 47 минут.

ATP челленджер Оэйраш. Хард в помещении. Квалификация

Алексей Ватутин – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:7 (2:7)

В финале квалификации Илья встретится с победителем матча Марк Лаял – Алибек Качмазов.

Отметим, что после окончания матча Марченко не пожал руку игроку из рф. К слову, в июле 2022 года Илья сделал тоже самое после игры с другим россиянином – Андреем Кузнецовым.

Пока Марченко не на самом высоком уровне не жмет року представителям страны-агрессора, в прошлом легенда украинского футбола анатолий тимощук спокойно себя чувствует в тренерском составе питерского «зенита». К слову, вчера, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, среди которых – псевдоукраинские и рашистские деятели культуры, в том числе и тимощук.

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Источник Sport.ua
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