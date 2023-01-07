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Другие новости
07 января 2023, 17:38 | Обновлено 07 января 2023, 17:51
3992
9

ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет

Бывший игрок сборной Украины де-юре попал под санкции

07 января 2023, 17:38 | Обновлено 07 января 2023, 17:51
3992
9
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
Twitter. анатолий тимощук

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, среди которых – псевдоукраинские и рашистские деятели культуры. Внесен в список и экс-полузащитник сборной Украины по футболу анатолий тимощук.

В указе Зеленского, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года в отношении тимощука сказано, что персональные санкции применены к нему сроком на 10 лет. Среди прочего тимощуку запрещен въезд в Украину, он лишен всех государственных наград, получил запрет на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Как известно, 43-летний уроженец Луцка тимощук до сих пор работает в штабе рашистского футбольного клуба «зенит» и не озвучил свою позицию в отношении вероломного вторжения оккупационной армии рф в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

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Источник Сайт президента Украины
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Комментарии 9
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Skillz
 А щодо чухонця ватначенка коли будуть санкції?
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+3
Nick.Grabowski
Як там Мураєв, Колєсніков, Бойко, Рабіновіч, Льовочкін, Королєвська, Шуфрич?
Чи краще показово карати ватних спортсменів, які ніякої політичної, фінансової, економічної влади в Україні не мали і не мають? 
Чи не є це показухою та полюванням на маріонеток та пішаків? 
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0
nomah2
Вот и отлично! Сейчас пороха секта набежит и все-равно начнет кричать "зрада " ...
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0
Віталій Яценко
А чому ж не позбавили громадянства тоді... Заборонити в'їзд в Укрїну її громадянину - нісенітниця. Санкції, арешт майна - да. Але заборона на в'їзд лише після позбавлення громадянства можлива. Це і треба було зробити до цього товаріща, давно треба було...
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0
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Владимир Волков
Цікаво, а коли буде Указ Президента України щодо "декомунізації" члена КПРС Лобановського Валерія Васильовича? Чи "ви не розумієте, це інше"?
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-8
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