ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, среди которых – псевдоукраинские и рашистские деятели культуры. Внесен в список и экс-полузащитник сборной Украины по футболу анатолий тимощук.

В указе Зеленского, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года в отношении тимощука сказано, что персональные санкции применены к нему сроком на 10 лет. Среди прочего тимощуку запрещен въезд в Украину, он лишен всех государственных наград, получил запрет на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Как известно, 43-летний уроженец Луцка тимощук до сих пор работает в штабе рашистского футбольного клуба «зенит» и не озвучил свою позицию в отношении вероломного вторжения оккупационной армии рф в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.