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  4. ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
ATP
25 июля 2022, 23:09 | Обновлено 25 июля 2022, 23:35
1576
2

ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним

Украинский теннисист обыграл Андрея Кузнецова на челледжере в Сеговии

25 июля 2022, 23:09 | Обновлено 25 июля 2022, 23:35
1576
2
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Андрея Кузнецова в 1/16 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания). Матч закончился со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:3 за 2 часа и 15 минут.

После матча Илья не пошел благодарить Андрея за игру и сразу после рукопожатия с судьей отправился к своим вещам.

Далее украинец сыграет с победителем пары Алтуг Челикбелик (Турция) - Бенджамин Лок (Зимбабве). 

ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним

 

 

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Источник Sport.ua
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OVS
Треба було потиснути............................горло !!! Міцно-міцно
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+3
Alehandro
Ну, и правильно. Кацапизм - это чума XXI века. Нех им руки жать, бо може оно так и передаётся...
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+3
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