Украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Андрея Кузнецова в 1/16 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания). Матч закончился со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:3 за 2 часа и 15 минут.

После матча Илья не пошел благодарить Андрея за игру и сразу после рукопожатия с судьей отправился к своим вещам.

Далее украинец сыграет с победителем пары Алтуг Челикбелик (Турция) - Бенджамин Лок (Зимбабве).

ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним