ATP25 июля 2022, 23:09 | Обновлено 25 июля 2022, 23:35
1576
2
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
Украинский теннисист обыграл Андрея Кузнецова на челледжере в Сеговии
25 июля 2022, 23:09 | Обновлено 25 июля 2022, 23:35
1576
2
Украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина Андрея Кузнецова в 1/16 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания). Матч закончился со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:3 за 2 часа и 15 минут.
После матча Илья не пошел благодарить Андрея за игру и сразу после рукопожатия с судьей отправился к своим вещам.
Далее украинец сыграет с победителем пары Алтуг Челикбелик (Турция) - Бенджамин Лок (Зимбабве).
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
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Ну, и правильно. Кацапизм - это чума XXI века. Нех им руки жать, бо може оно так и передаётся...
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