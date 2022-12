Американец и россиянин. Определились финалисты турнира Diriyah Tennis Cup

В пятницу, 9 декабря, состоялись полуфинальные матчи выставочного турнира в Саудовской Аравии под названием Diriyah Tennis Cup.

Теннисист из рф Даниил Медведев в двух сетах обыграл Стэна Вавринку, а американец Тейлор Фритц в трех партиях расправился с Кэмероном Норри.

Diriyah Tennis Cup. 1/2 финала

Diriyah Tennis Cup. Финал

Отметим, что на этом турнире также играется и парный разряд. Восемь теннисистов были распределены на 4 тандема. Сегодня, 9 декабря, состоялись полуфинальные матчи.

Diriyah Tennis Cup. Пары. 1/2 финала

Diriyah Tennis Cup. Пары. Финал

К слову, в матче с участием Зверева произошел казусный момент – Александру пририсовали флаг рф на табло, где ведется счет игры.

Is he unbeatable in Diriyah? @DaniilMedwed is back in the final of the Diriyah Tennis Cup presented by Aramco 🔥 Congrats, Daniil 🥳#DiriyahTennisCup #DiriyahSeason #Aramco #DTC #SaudiArabia pic.twitter.com/qfi6wkLRKw