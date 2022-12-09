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09 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:54
1911
0

ФОТО. В Саудовской Аравии немецкому теннисисту пририсовали флаг россии

Александр Зверев, сам того не зная, сменил гражданство

09 декабря 2022, 20:55 | Обновлено 09 декабря 2022, 21:54
1911
0
ФОТО. В Саудовской Аравии немецкому теннисисту пририсовали флаг россии
Twitter. Доминик Тим и Александр Зверев

В пятницу, 9 декабря, состоялся парный матч на выставочном турнире в Саудовской Аравии между тандемами Александр Зверев (Германия) / Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) / Андрей Рублев.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Маттео и Андрея, но внимание к матчу привлек не итог, а казус от организаторов. Дело в том, что организаторы пририсовали Александру Звереву флаг россии на табло, где ведется счет встречи.

Интересно, что отец Александра Зверева является бывшим российским теннисистом. Но сам Александр родился и всю жизнь провел в Германии.

К слову, на этом фото есть и другая странная вещь – Доминик Тим, который является австрийцем, почему-то стал итальянцем.

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Маттео Берреттини Андрей Рублев Александр Зверев Доминик Тим фото Diriyah Tennis Cup
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Источник Sport.ua
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