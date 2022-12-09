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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 17:01 |
1223
0

Хорватия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

09 декабря 2022, 17:01 |
1223
0
Хорватия – Бразилия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

Чемпионат мира 2022. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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