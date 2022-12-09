Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022

Довольно интересные и интригующие противостояния встречаются уже на стадии плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре, к перечню которых без лишних оговорок можно было относить и матч между сборными Хорватии и Бразилии на четвертьфинальном этапе международных соревнований. Действующие обладатели «серебряных» наград образца мундиаля-2018 противостояли пятикратным обладателям Кубка мира уже не впервые в XXI веке, однако за это время «клетчатые» еще ни разу не одерживали побед.

Повторить горький опыт групповых раундов чемпионатов мира-2006 в Германии и Бразилии-2014 команда Златко Далича не имела намерений, да и преодолевала тернистый путь в этот раунд сквозь матчи против Марокко, Бельгии, Канады и Японии она явно не для того, чтобы сложить оружие в решающий момент. Футболисты Тите также не хотели бы впустую спустить усилия, потраченные на преодоление Сербии, Швейцарии, Камеруна и Южной Кореи, поэтому встреча за право играть в полуфинале должна стать ожесточенной.

Довольно странные ощущения сопровождали процесс просмотра первого тайма этой встречи. Мы вроде бы и увидели ожесточенную борьбу двух хорошо подготовленных тактически команд, однако найти при таких условиях действительно интересные эпизоды было очень тяжело. Бразилия никоим образом не выражала свое преимущество в статусе футболистов, а Хорватия играла в привычной сдержанной манере, что можно было спрогнозировать еще задолго до начала противостояния. Дальние выстрелы от Винисиуса и Неймара в голкипера Ливаковича, сопровождавшие вялое течение событий первой половины, были хотя бы каким-то основанием для того, чтобы оставлять надежду на более активную игру во втором тайме.

Допускать как можно меньше ошибок после перерыва – футболисты Златко Далича после перерыва вышли именно с такой целью, из-за чего почти не отмечались появлениями на чужой половине поля. В то же время южноамериканская сборная начала делать более акцентированные попытки обострять ситуации, но из-за мощного построения защиты хорватов было крайне сложно не только провести мяч, но и самим игроками оказаться перед вратарем.

Исключительно Неймару и Пакете выпадали такие возможности до завершения второй половины основного времени, однако они выстрелами с острого угла постоянно целили именно в Ливаковича. Постепенно игра перешла к овертаймам, в начале которых преимущество на мяче так же сохранялось за командой Тите, однако разрядить пространство перед чужим штрафным «канарейки» не могли слишком долго. Пока Неймар не взял на себя ведущую роль, и в две стенки с партнерами по команде не пробежал через центральный вход в штрафную, где потом ушел еще и от Ливаковича под удар в пустые ворота.

Защита Хорватии наконец была преодолена, поэтому футболистам Далича пришлось искать ответы соперникам в собственных атаках, что было легко сделать, ведь пятикратные чемпионы мира начали играть в неприсущей для себя защитной манере, а затем чего-то резко начали открываться под атакующие действия. Именно в этот момент и произошел решающий рывок Оршича через левый фланг с завершающим пасом под удар Петковичу, и форварду наконец-то никто не помешал пробить по воротам.

Игра таким образом была продлена до серии послематчевых пенальти, где во время первого удара своей команды ошибся Родриго, а соперники затем наказали бразильцев за эту погрешность. Все вопросы сняли попадание в левую стойку от Маркиньоса во время четвертого выстрела, поэтому европейской сборной даже не пришлось в пятый раз подходить к мячу.

В итоге, в полуфинальный раунд чемпионата мира-2022 в Катаре отправилась сборная Хорватии, а для Бразилии международные выступления в этом году официально подошли к концу.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Хорватия – Бразилия - 1:1 (4:2 – пен)

Петкович, 117 – Неймар, 105+1

Брозович, 31, Петкович, 118 – Данило, 25, Каземиро, 68, Маркиньос, 77

Хорватия: Ливакович – Соса (Будимир, 110), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106) – Перишич, Крамарич (Петкович, 72), Пашалич (Влашич, 72).

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао – Неймар, Каземиро, Пакета (Фред, 106) – Винисиус (Родриго, 64), Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Эдюкэйшн Сити» (Эр-Райян, Катар).

Удары (в створ): 9 (1) – 19 (11)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 3 – 3.

ХОРВАТИЯ - БРАЗИЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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