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09.12.2022, FT 1 : 1
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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:32
16690
65

Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022

В дополнительное время матча команды обменялись забитыми мячами, а судьбу матча решили пенальти

09 декабря 2022, 19:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:32
16690
65
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Довольно интересные и интригующие противостояния встречаются уже на стадии плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре, к перечню которых без лишних оговорок можно было относить и матч между сборными Хорватии и Бразилии на четвертьфинальном этапе международных соревнований. Действующие обладатели «серебряных» наград образца мундиаля-2018 противостояли пятикратным обладателям Кубка мира уже не впервые в XXI веке, однако за это время «клетчатые» еще ни разу не одерживали побед.

Повторить горький опыт групповых раундов чемпионатов мира-2006 в Германии и Бразилии-2014 команда Златко Далича не имела намерений, да и преодолевала тернистый путь в этот раунд сквозь матчи против Марокко, Бельгии, Канады и Японии она явно не для того, чтобы сложить оружие в решающий момент. Футболисты Тите также не хотели бы впустую спустить усилия, потраченные на преодоление Сербии, Швейцарии, Камеруна и Южной Кореи, поэтому встреча за право играть в полуфинале должна стать ожесточенной.

Довольно странные ощущения сопровождали процесс просмотра первого тайма этой встречи. Мы вроде бы и увидели ожесточенную борьбу двух хорошо подготовленных тактически команд, однако найти при таких условиях действительно интересные эпизоды было очень тяжело. Бразилия никоим образом не выражала свое преимущество в статусе футболистов, а Хорватия играла в привычной сдержанной манере, что можно было спрогнозировать еще задолго до начала противостояния. Дальние выстрелы от Винисиуса и Неймара в голкипера Ливаковича, сопровождавшие вялое течение событий первой половины, были хотя бы каким-то основанием для того, чтобы оставлять надежду на более активную игру во втором тайме.

Допускать как можно меньше ошибок после перерыва – футболисты Златко Далича после перерыва вышли именно с такой целью, из-за чего почти не отмечались появлениями на чужой половине поля. В то же время южноамериканская сборная начала делать более акцентированные попытки обострять ситуации, но из-за мощного построения защиты хорватов было крайне сложно не только провести мяч, но и самим игроками оказаться перед вратарем.

Исключительно Неймару и Пакете выпадали такие возможности до завершения второй половины основного времени, однако они выстрелами с острого угла постоянно целили именно в Ливаковича. Постепенно игра перешла к овертаймам, в начале которых преимущество на мяче так же сохранялось за командой Тите, однако разрядить пространство перед чужим штрафным «канарейки» не могли слишком долго. Пока Неймар не взял на себя ведущую роль, и в две стенки с партнерами по команде не пробежал через центральный вход в штрафную, где потом ушел еще и от Ливаковича под удар в пустые ворота.

Защита Хорватии наконец была преодолена, поэтому футболистам Далича пришлось искать ответы соперникам в собственных атаках, что было легко сделать, ведь пятикратные чемпионы мира начали играть в неприсущей для себя защитной манере, а затем чего-то резко начали открываться под атакующие действия. Именно в этот момент и произошел решающий рывок Оршича через левый фланг с завершающим пасом под удар Петковичу, и форварду наконец-то никто не помешал пробить по воротам.

Игра таким образом была продлена до серии послематчевых пенальти, где во время первого удара своей команды ошибся Родриго, а соперники затем наказали бразильцев за эту погрешность. Все вопросы сняли попадание в левую стойку от Маркиньоса во время четвертого выстрела, поэтому европейской сборной даже не пришлось в пятый раз подходить к мячу.

В итоге, в полуфинальный раунд чемпионата мира-2022 в Катаре отправилась сборная Хорватии, а для Бразилии международные выступления в этом году официально подошли к концу.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Хорватия – Бразилия - 1:1 (4:2 – пен)

Петкович, 117 – Неймар, 105+1

Брозович, 31, Петкович, 118 – Данило, 25, Каземиро, 68, Маркиньос, 77

Хорватия: Ливакович – Соса (Будимир, 110), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106) – Перишич, Крамарич (Петкович, 72), Пашалич (Влашич, 72).

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао – Неймар, Каземиро, Пакета (Фред, 106) – Винисиус (Родриго, 64), Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Эдюкэйшн Сити» (Эр-Райян, Катар).

Удары (в створ): 9 (1) – 19 (11)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 3 – 3.

ХОРВАТИЯ - БРАЗИЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 65
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introvert
А от не треба ображати котів))
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+20
introvert
Браво, друзі хорвати! Незламний характер - це про вас))
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+19
Igorrr
Вітаю Хорватію! Всім привіт хто вболівав за хорватів  
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+15
roman75zpr
Хорватия, да! Все карты перемешали прогнозистам ) 
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+15
DK1961
Я же писал ДО МАТЧА, что хорваты обуют этих мажоров-симулянтов!!!
Поздравляю сборную Хорватии и всех кто за нее болел с победой, мужеством и стойкостью хорватов! БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!
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+13
Макс Максов
Не перестаю дивуватись хорватам! Немає такого космічного складу, як у деяких збірних... Але результат є постійно, з перемогою Хорватія!
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+13
Vytas Mesk
Настоящие европейцы, в остальных европейских сборных европейцев и не осталось , за них был как за Украину
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+12
Nordenus
Кота обидели - получайте карму! Танцоры домой! Хорваты красавцы!
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
nick07
хорвати цілком заслужено пройшли далі. Так, бразильці сильніші, але вони не показали гри гідної фіналу. 
Цікаво, схоже що буде європейський фінал
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+12
Дмитрий Иванов
А вот и расплата за пижонские танцы, в том числе и бразильского тренера. Я писал, что не стоило так неуважительно относится к сопернику
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+11
123455432
дотанцювалися бразильці
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+11
roman75zpr
Катарцам уже страшно представить, что мисс Хорватия нарядит в следующий раз  
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
перетанцевали мучачос против Кореи
я всегда говорю, что крупные победы очень опасны в психологическом плане
после них следующий матч получается эмоционально выхолощеным
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+10
Landertinger
Хорватія відправляє додому тих, кого більшість вважали фіналістами , але хто винен бразильцям , нехай би забивали , особливо з пенальті ...вітаю Хорватію з перемогою !!!
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+10
Stanislav Saloid
Дуже сподіваюсь також сказати допобачення Мессі! Футбольні мажори не заслуговуть бути чемпіонами. В футболі, на мою думку, завжди має місце диву.
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+9
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roman75zpr
Хорваты, кстати, в целом на ЧМ выступают лучше, чем на Ч. Европы
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+9
Stanislav Saloid
Неймар до побачення!:
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+9
Pop Pop
Браво хорвати,браво наші друзі!!!
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+9
sirjoga
Бразильцям ще зарано грати з такими топовими збірними як Хорватія
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+8
PETP0
А що там супермега комп'ютер напрогнозував?
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+8
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