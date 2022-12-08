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Чемпионат мира
08 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 08 декабря 2022, 21:03
949
2

Хорватия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В хорватском вязком футболе в танце не развернешься

08 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 08 декабря 2022, 21:03
949
2
Хорватия – Бразилия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, в Эр-Райяне на стадионе «Эдюкэйшн Сити» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют Хорватия и Бразилия. Стартовый свисток английского рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Хорватия


Сборная Хорватии на мундиале в Катаре уже успела проделать достаточно большой путь от невзрачного выступления в стартовой игре против Марокко (0:0), о настоящей силе которого мы узнаем немногим позднее, до блестящей серии пенальти в напряженном противостоянии против Японии (1:1, 3:1 – пен.). Однако внимательные любители футбола при этом справедливо подметят, что действующие «серебряные» призеры прошлого чемпионата мира в этой кампании определенно имели фарт обходить наиболее сложных соперников. Впрочем, это еще с какой стороны посмотреть, ведь сборная Испании собственноручно подгадывала для себя африканскую сборную в соперники по 1/8 финала и прогорела в итоге.

Кроме Японии, коллектив Златко Далича успел сыграть против Бельгии, и в той ничейной игре (0:0), которая стала заключительной на групповом этапе для «клетчатых», вновь было достаточно много вопросов к их способности противостоять как качественно сложенным соперникам, так и командам, у которых достаточно звездных исполнителей в составе. Как можно понять, у предстоящего оппонента Хорватии что ни игрок, то звезда. Впрочем, у хорватов всегда прослеживалась способность устроить вязкий футбол даже далеко за пределами родного загребского «Максимира», что мы еще определенно увидим в предстоящей игре, если европейская сборная не допустит ошибку на самом ее старте.

Бразилия


Пятикратные чемпионы мира все еще могут хвалить себя за уникальный исторический статус, однако контекст последнего громкого успеха сборной Бразилии на чемпионатах мира неопытные болельщики могут и вовсе не знать. 20 лет прошло с момента южноамериканского триумфа в Южной Корее и Японии, и с тех пор никогда еще «канарейки» не приближались настолько близко к заветному Кубку мира. Даже не смотря на тот, факт, что в календаре состязаний все еще отмечен лишь раунд четвертьфиналов. На текущем турнире бразильцы пропустили по голу от Швейцарии и Камеруна, но при этом отгрузили соперникам в общем уже семь голов.

И тут важно отметить уровень коллективов, против которых приходилось соперничать команде Тите. Сербия (2:0), Швейцария (1:0), Камерун (0:1) и Южная Корея (4:1) – четыре оппонента, каждый из которых играет в совершенно отличный друг от друга футбол, но при этом объединяло их желание отсидеться против бразильцев в обороне. Предстоящая игра будет очередным испытанием для безумно талантливого нападения «пентакампеонов». Однако есть все поводы полагать, что зажигательных празднований в «стиле голубя» от Тите и его подопечных мы больше не увидим на этом турнире. Впрочем, если Бразилия заберет шестой Кубок мира, то Новый год будем точно отмечать под звуки неунывающей самбы.

Ориентировочные составы


Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич, Брозович, Ковачич – Перишич, Петкович, Крамарич.

Бразилия: Алиссон – Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао – Каземиро, Пакета – Рафинья, Неймар, Винисиус – Ришарлисон.

Не сыграют: ... – Габриэль Жезус, Алек Теллес.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке решающее слово скажет южноамериканская сборная. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: Да с коэффициентом 2.14 по линии Parimatch.

9 декабря, пятница

Хорватия – Бразилия
Эр-Райян. «Эдюкэйш н Сити». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне Спорт
ХОРВАТИЯ – БРАЗИЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Майкл Оливер (Аш ингтон, Англ и я)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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FanSport
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Игорь Нестеренко
Вся надія на Неймара! Якщо ця дівчинка буде в строю, бразили обов'язково програють! Хоча для них останнім часом 1/4 це вже досягнення
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