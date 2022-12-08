В пятницу, 9-го декабря, состоится поединок четвертьфинального поединка чемпионата мира, в котором сразятся Хорватия и Бразилия. Матч пройдет в Эр-Райяне (Катар), на поле стадиона «Эдюкэйшн Сити», начало в 17:00.

Пятикратные чемпионы мира, которые вот уже 20 лет не знают побед на мундиалях, против финалистов прошлого розыгрыша, которые были максимально близки к успеху, однако чуда не случилось. На коллектив Златко Далича никто не ставил в плане определения участников четвертьфиналов до начала турнира, однако сборная Хорватии добралась до очень высокого этапа. Теперь «клетчатые» должны либо прыгнуть выше головы, либо покинуть турнир в шаге от полуфинала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия, за которой можно следить в украинской версии сайта.