Златко ДАЛИЧ: «Я говорил, что никогда не недооценивайте нас»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал оценку матчу сборной Хорватии с командой Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира, который завершился победой балканцев в серии пенальти – 1:1, пенальти 4-2.

«Это чудо. Уважение ребятам, всем. Мы провели отличный матч и выбили самого главного фаворита турнира. Я говорю вам всем: это настоящая Хорватия, когда нужно, когда есть самый главный момент, мы такие. Я говорил, что никогда не недооценивайте нас, мы горды собой. Но это не только наша победа, но и всей Хорватии, всех игроков. Все выложились на максимум, спасибо и тем, кто был на скамейке запасных.

Я также приветствую всех наших «друзей», которые пишут о сборной, это и для вас. Большой привет всем хорватам, всем, кто нас поддерживайтесь, наслаждайтесь, это для вас! Я очень рад что мы во второй раз выходил в полуфинал. Мы - ненормальные!» – заявил Далич.

В полуфинале ЧМ-2022 хорватская сборная сыграет с победителем матча Нидерланды – Аргентина, который начался в 21:00 по киевскому времени.