Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

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Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

Чемпионат мира 2022. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Неймар, 106 мин.

ГОЛ! 1:1 Петкович, 117 мин.