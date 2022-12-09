Чемпионат мира
Чемпионат мира09 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:37
18158
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Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу
09 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:37
18158
0
В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии.
Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.
Чемпионат мира 2022. 1/4 финала
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Неймар, 106 мин.
ГОЛ! 1:1 Петкович, 117 мин.
События матча
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Мислав Оршич (Хорватия).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Педро (Бразилия).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Каземиро (Бразилия).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Ловро Майер (Хорватия).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Хорватия).
117’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
105’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Бразилия).
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