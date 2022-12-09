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Чемпионат мира
Хорватия
09.12.2022, FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Бразилия
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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:37
18158
0

Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

09 декабря 2022, 19:53 | Обновлено 09 декабря 2022, 20:37
18158
0
Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2). Сказка для хорватов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Хорватии и Бразилии.

Поединок прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

Чемпионат мира 2022. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Неймар, 106 мин.

ГОЛ! 1:1 Петкович, 117 мин.

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Мислав Оршич (Хорватия).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Педро (Бразилия).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Хорватия).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Каземиро (Бразилия).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Ловро Майер (Хорватия).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Хорватия).
117’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
105’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Бразилия).
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Источник Sport.ua
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