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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 05:10 |
20
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Англия

Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря

04 декабря 2022, 05:10 |
20
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Англия
Twitter

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии.

Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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