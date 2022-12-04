Чемпионат мира04 декабря 2022, 05:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Англия
Поединок состоится в воскресенье, 4 декабря
04 декабря 2022, 05:10 |
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В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Англии.
Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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