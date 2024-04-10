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Чемпионат Европы
10 апреля 2024, 14:50 | Обновлено 10 апреля 2024, 15:40
1464
4

Ребров – 14-й. Составлен рейтинг зарплат тренеров команд-участниц Евро-2024

На первом месте – Гарет Саутгейт

10 апреля 2024, 14:50 | Обновлено 10 апреля 2024, 15:40
1464
4
Ребров – 14-й. Составлен рейтинг зарплат тренеров команд-участниц Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Издание Finance Football составило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц Евро-2024. На первом месте оказался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с зарплатой в 5,8 миллиона евро в год.

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – 14-е место с зарплатой в 1,25 миллиона евро в год.

Полная версия рейтинга:

1. Гарет Саутгейт (Англия) — 5 800 000 евро в год

2. Юлиан Нагельсманн (Германия) — 4 800 000

3. Роберто Мартинес (Португалия) — 4 000 000

4. Дидье Дешам (Франция) — 3 800 000

5. Рональд Куман (Нидерланды) — 3 000 000

6. Лучано Спаллетти (Италия) — 3 000 000

7. Виченцо Монтелла (Турция) — 1 800 000

8. Мурат Якин (Швейцария) — 1 600 000

9. Ральф Рангник (Австрия) — 1 500 000

10. Доменико Тедеско (Бельгия) — 1 500 000

11. Златко Далич (Хорватия) — 1 500 000

12. Драган Стойкович (Сербия) — 1 400 000

13. Луис Де ла Фуэнте (Испания) — 1 250 000

14. Сергей Ребров (Украина) — 1 250 000

15. Каспер Юльман (Дания) — 1 150 000

16. Сильвиньо (Албания) — 750 000

17. Михал Пробеж (Польша) — 560 000

18. Стив Кларк (Шотландия) — 550 000

19. Франческо Кальцона (Словакия) — 540 000

20. Марко Росси (Венгрия) — 300 000

21. Матьяж Кек (Словения) — 300 000

22. Иван Гашек (Чехия) — 250 000

23. Эдвард Йорданеску (Румыния) — 240 000

24. Вилли Саньоль (Грузия) — 200 000.

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Сергей Ребров Гарет Саутгейт сборная Украины по футболу Евро-2024
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Комментарии 4
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D.Lanskoy
Украина ж такая богатая и благополучная страна, что ее тренер получает больше Чехии, Польши, Венгрии, Румынии и даже Дании. У нас точно третий год войны?
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0
vh
Якось дорогувато він любить збірну. Був готовий тренувати за будь-які гроші, а вийшло більше, ніж в ОАЕ.
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0
StrikeX
Віллі Саньоль - 200? Серйозно?! Зірковий француз поїхав за тридев'ять земель (в Грузію!) за такою малою ЗП?
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0
Chystyi_stavok
Нідерланди тренує не Луї ван Гал, а Рональд Куман.
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0
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