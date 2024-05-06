БУЯЛЬСКИЙ: «Пока Волошин думал и замахивался, я уже пробил и забил»

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский после разгрома «Колоса» (5:0) в матче 27-го тура УПЛ поблагодарил болельщиков, рассказал об изменении тактики и предстоящей подготовке к «Шахтеру»:

– В первом тайме мы совсем не знали, как наши соперники будут играть, потому что у них сменился тренер. Где-то в первом тайме не перестроились, у соперника получалось выходить из обороны, а у нас не всегда получалось их накрывать. После первого тайма мы уже сменили тактику.

– Прокомментируйте эпизод, когда Ярмоленко отдал вам пас головой, но вы решили не избивать, а отдать на Шапаренко…

– По-моему, Коля Шапаренко был в лучшей позиции, прямо перед воротами, и я хотел ему в ногу отдать передачу, чтобы он в одно касание нанес удар. Но он уже пробежал, и мне не удалось точно отдать на него. Поскольку не удалось, значит, это решение было неправильным.

– Когда вы забивали, трудно было сразу заметить, нанесли ли вы этот удар, или Назар Волошин.

– Он пока замахнулся, я уже пробил. Пока он думал, я уже забил. На самом деле я сказал ему, что ударю, и он оставил мяч.

– Готовы психологически поединка с «Шахтером»?

– Как только завершилась игра. Впереди еще тренировки, теоретические занятия, на которых мы будем рассматривать сегодняшнюю игру и готовиться к матчу с «Шахтером».

– Показалось, что сегодня болельщики создали самую теплую атмосферу на трибунах…

– Конечно, при присутствии болельщиков очень приятно играть. Мы очень благодарны, стараемся на футбольном поле не подводить их. К тому же они пришли на матч сегодня в такой праздник, когда наверняка хотели бы побыть дома, с родителями, с детьми. За это им от нас двойная благодарность.