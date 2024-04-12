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Сборная УКРАИНЫ
12 апреля 2024, 11:44 |
29
0

Юношеская сборная Украины U16 сыграет на турнире в Японии

Соревнования пройдут с 19 по 23 июня в Фукуоке

12 апреля 2024, 11:44 |
29
0
Юношеская сборная Украины U16 сыграет на турнире в Японии
УАФ

Юношеская сборная Украины U16, составленная из футболистов не старше 2008 года рождения, примет участие в турнире Dream Cup 2024, который пройдет в Японии.

Как сообщает пресс-служба УАФ, соревнования пройдут с 19 по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. Украинцы сыграют с ровесниками из трех частей света — Азии (Японии), Африки (Сенегала) и Южной Америки (Венесуэлы). Эти поединки станут этапом подготовки к квалификации Евро-2025 (U17).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

19.06.2024

Сенегал — Венесуэла (6:00)

Япония — Украина (9:00*)

21.06.2024

Украина — Сенегал (6:00)

Япония — Венесуэла (9:00)

23.06.2024

Венесуэла — Украина (6:00)

Япония — Сенегал (9:00)

* время начала матчей — киевское.

Отмечается, что турнир пройдет в один круг. После двух таймов по 45 минут в случае ничьей будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти – два, за поражение по пенальти – одно, за поражение в игровое время – ноль.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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