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  4. КАБАЕВ: «У нас в УПЛ арбитр может даже на крик отреагировать»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 00:16 | Обновлено 06 мая 2024, 00:36
118
0

КАБАЕВ: «У нас в УПЛ арбитр может даже на крик отреагировать»

Вингер «Динамо» прокомментировал разгромную победу над «Колосом»

06 мая 2024, 00:16 | Обновлено 06 мая 2024, 00:36
118
0
КАБАЕВ: «У нас в УПЛ арбитр может даже на крик отреагировать»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев после разгромной победы 5:0 над «Колосом» в 27-м туре УПЛ рассказал об эмоциях игры, поддержке на трибунах, забитых мячах команды и подготовке к матчу с «Шахтером»:

– Игра оставила великолепные впечатления. Первый тайм немного смазан. Но у «Колоса» новый тренер, интересный рисунок игры. Мы готовились, но соперник немного удивил в приятном смысле. Многие играют в пас, любопытная тактика. В первом тайме было немного тяжеловато, но я и команде говорил, что ничего страшного, что первый тайм 0:0. Да, конечно, не все получалось, но мы всегда добавляем. Или мы физически лучше готовы, мне так кажется. Во вторых таймах мы дожимаем и побеждаем.

Сегодня так и получилось – первый гол, второй… Потом они сникли морально, а у нас – наоборот, последовали положительные эмоции. Главное – мы верили и не паниковали. И это принесло результат. Только позитив. Мы очень рады, что мы в чемпионской гонке. Очень интересная игра и нас, и вас, и болельщиков ждет с «Шахтером».

– «Колос» за последние шесть матчей пропустил четыре гола, а сегодня за один тайм – пять. В чем причина?

– У «Колоса» опытные защитники, тот же Никита Бурда очень хорошо играет. Ключевую роль сыграло мастерство, мы его отрабатываем на тренировках. Полумоменты воплотили в голы.

– Не слишком ли жестко играл соперник?

– Я понимаю, что у «Колоса» свои задачи. Они тоже хотели зацепиться за очки. У меня нет никаких претензий к ребятам из «Колоса». Наверное, я бы играл так же, если бы у меня была такая задача. По поводу решений арбитров – нужно посмотреть игру. Много не свистел. Да, давал играть, но когда счет 0:0, надо забивать, игрок фолит грубо один-два раза, а арбитр ему не дает желтую карточку, не «садит на горчичник»… Конечно, это вызывает отрицательные эмоции у меня и у команды, действует на команду отрицательно Это не очень хорошо, что я где-то срывался, но это эмоции, я человек. И арбитр – человек, он мог где-то не заметить. Все нормально, такое бывает.

– Если арбитры УПЛ заимствуют подход арбитров АПЛ – больше давать играть, пойдет на пользу?

– У меня есть опыт игры в еврокубках за «Динамо» и «Зарю». Да, там немного жестче дают играть, но ненамного. Я бы не сказал, что в УПЛ нас разбаловали, но ты привыкаешь, когда арбитр может даже на крик среагировать. Так, как сегодня нужно смотреть отдельные моменты. Но в общем я только за такой подход, ведь потом, когда ты играешь в Европе, тебя немного толкают, а ты уже падаешь и кричишь – на тебя смотрят, как на ребенка. Много разговаривал об этой теме с Андреем Ярмоленко, Забарный и Миколенко тоже рассказывают. Мы бы хотели, чтобы судейство было таким, но потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Сегодня ведь были такие моменты, которые вызвали негативные эмоции.

– Сегодня, наверное, была лучшая атмосфера в сезоне, на трибунах и на поле?

– Да, сто процентов. Учитывали, что сегодня праздник, и тренер говорил, что многие болельщики придут, и мы должны их порадовать своей игрой. Слышал, что в первом тайме фаны кричали: почему мы сюда пришли? Наверное, это и подействовало. Во втором тайме завелись и дожали. Надеюсь, что мы своей игрой порадовали их и будем радовать и дальше. Знаю, что и болельщики, и мы, и руководство клуба хотят завоевать это чемпионство. Мы все для этого делаем.

– Следующая игра с «Шахтером». Готовы в плане психологии? Понимаете, что только победа будет удачей?

– Сто процентов. Сейчас не хочется громких слов, что мы будем чемпионами. Давайте мы докажем это не словом, а делом. «Шахтер» – очень хорошая команда, мы видим, как они играют. Это наши прямые соперники. Будет очень интересная игра. Я не буду ничего обещать, но безразличных на футбольном поле с нашей стороны точно не будет.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Владислав Кабаев
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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