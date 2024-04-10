Экс-игрок Ливерпуля рассказал о зависимости от кокаина

Бывший футболист «Ливерпуля», «Фулхэма» и сборной Англии Дэнни Мерфи откровенно рассказал, что некоторое время после завершения карьеры был зависим от тяжелых наркотиков.

«Когда вы играете в футбол, адреналин и дофамин делают вас дальновидным и энергичным. Когда у вас нет футбола, проблемы только накапливаются.

Я «сидел» на кокаине и немного курил траву. Что касается выпивки, то я мог жить и без нее. Я не был алкоголиком. Я мог сидеть с алкоголем в доме, но не пить его.

Был ли я зависим от кокаина? Некоторое время был. Дошел до того, что думал, что не могу без него ничего делать. Это было чушью – конечно, я мог.

Сначала ты справляешься с этим, можешь употреблять его раз в неделю, дважды в неделю, давать себе дополнительный третий день. В конце концов, это накапливается и захватывает тебя», — сказал Мерфи в Ben Heath Podcast.

Отметим, что Дэнни Мерфи завершил карьеру в 2013 году после сезона выступлений за «Блэкберн».