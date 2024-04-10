Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Ливерпуля рассказал о зависимости от кокаина
Англия
10 апреля 2024, 12:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:18
317
0

Экс-игрок Ливерпуля рассказал о зависимости от кокаина

Дэнни Мерфи завершил игровую карьеру в 2013 году

10 апреля 2024, 12:17 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:18
317
0
Экс-игрок Ливерпуля рассказал о зависимости от кокаина
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Мерфи

Бывший футболист «Ливерпуля», «Фулхэма» и сборной Англии Дэнни Мерфи откровенно рассказал, что некоторое время после завершения карьеры был зависим от тяжелых наркотиков.

«Когда вы играете в футбол, адреналин и дофамин делают вас дальновидным и энергичным. Когда у вас нет футбола, проблемы только накапливаются.

Я «сидел» на кокаине и немного курил траву. Что касается выпивки, то я мог жить и без нее. Я не был алкоголиком. Я мог сидеть с алкоголем в доме, но не пить его.

Был ли я зависим от кокаина? Некоторое время был. Дошел до того, что думал, что не могу без него ничего делать. Это было чушью – конечно, я мог.

Сначала ты справляешься с этим, можешь употреблять его раз в неделю, дважды в неделю, давать себе дополнительный третий день. В конце концов, это накапливается и захватывает тебя», — сказал Мерфи в Ben Heath Podcast.

Отметим, что Дэнни Мерфи завершил карьеру в 2013 году после сезона выступлений за «Блэкберн».

По теме:
Полузащитник Ливерпуля: «Неважно, кто будет следующим после Клоппа»
Ливерпуль договорился с новым тренером. Стало известно, кто заменит Клоппа
Ливерпуль рассмотрит трансфер Салаха. Мохамед может заменить обладателя ЗМ
Ливерпуль Фулхэм завершение карьеры сборная Англии по футболу наркотики
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Футбол | 10 апреля 2024, 11:48 3
Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии
Золотая клетка. 5 футболистов, у которых не сложилось в Саудовской Аравии

Оказывается, деньги решают далеко не все. Даже большие деньги

В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
Футбол | 10 апреля 2024, 07:32 1
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?

«Реал» сыграл в результативную ничью 3:3

Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Футбол | 09.04.2024, 23:59
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Футбол | 10.04.2024, 07:01
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Футбол | 10.04.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 апреля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 15
Футбол
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
ВИДЕО. Да он сошел с ума! Роналду получил красную и хотел ударить судью
09.04.2024, 00:31 10
Футбол
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
09.04.2024, 19:46 5
Футбол
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
Переиграли, но не обыграли. Динамо в Киеве поделило очки с ЛНЗ
08.04.2024, 17:39 392
Футбол
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
Роналду удалили, Аль-Хиляль обыграл Аль-Наср. Из-за Криштиану отменили гол
09.04.2024, 00:50 1
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем