СУРКИС: «Ярмоленко со своей харизмой имеет большое значение для Динамо»
Президент киевского клуба похвалил опытного вингера
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды над «Колосом» (5:0) в матче 27-го тура УПЛ:
«Команда очень мощная, и Шовковский очень хорошо работает. У него есть свои мысли, и команда воплощает их на поле. Класико? Мы играем от игры к игре. За все матчи дают по 3 очка. Поэтому мы будем готовиться к «Шахтеру» и пытаться победить. Так же будет пытаться и «Шахтер».
Я сказал Ярмоленко, что мне придется долго ждать, пока он спортивным директором станет, если в каждом матче будет забивать. Ярмоленко – это капитан и тренер на футбольном поле. Он стимулирует молодых ребят, которые видят его карьеру.
Из-за физического состояния у него может не все получаться, но со своей харизмой и тем, что сражается с первой до последней минуты – для киевского «Динамо» это сегодня имеет большое значение».
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