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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 23:59 | Обновлено 06 мая 2024, 00:13
289
1

СУРКИС: «Ярмоленко со своей харизмой имеет большое значение для Динамо»

Президент киевского клуба похвалил опытного вингера

05 мая 2024, 23:59 | Обновлено 06 мая 2024, 00:13
289
1
СУРКИС: «Ярмоленко со своей харизмой имеет большое значение для Динамо»
Footballhub. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды над «Колосом» (5:0) в матче 27-го тура УПЛ:

«Команда очень мощная, и Шовковский очень хорошо работает. У него есть свои мысли, и команда воплощает их на поле. Класико? Мы играем от игры к игре. За все матчи дают по 3 очка. Поэтому мы будем готовиться к «Шахтеру» и пытаться победить. Так же будет пытаться и «Шахтер».

Я сказал Ярмоленко, что мне придется долго ждать, пока он спортивным директором станет, если в каждом матче будет забивать. Ярмоленко – это капитан и тренер на футбольном поле. Он стимулирует молодых ребят, которые видят его карьеру.

Из-за физического состояния у него может не все получаться, но со своей харизмой и тем, что сражается с первой до последней минуты – для киевского «Динамо» это сегодня имеет большое значение».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
Николай Степанюк Источник: FootballHub
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Лига конференций без динамо
Ну что то с Ярмоленко харизмой или без, вы всеровно дырявые опзжшники  опущены то в группе ЛЕ то в квалиф Лке от ноунеймов, да и работники пивзавода или  завода семян  в упл и кубке на бутылку садят  дырявых
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