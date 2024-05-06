Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
В Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги
В понедельник, 6 мая, пройдет матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».
Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало матча в 13.00.
«Днепр-1» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.
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