В понедельник, 6 мая, пройдет матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало матча в 13.00.

«Днепр-1» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.