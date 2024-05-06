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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 00:37 | Обновлено 06 мая 2024, 00:58
29
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс

В Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги

06 мая 2024, 00:37 | Обновлено 06 мая 2024, 00:58
29
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
УПЛ

В понедельник, 6 мая, пройдет матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» и судить его будет арбитр из Славянска Александр Омельченко. Начало матча в 13.00.

«Днепр-1» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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