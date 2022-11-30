Деклассировали. Динамо на классе обыграло Металлист в Киеве

В среду, 30 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся перенесенный матч 8-го тура УПЛ, в котором «Динамо» принимало Металлист.

Хозяева поля откровенно провалили старт сезона в чемпионате, поэтому им нужно было наверстывать упущенное. Харьковчане напротив, выдали неожиданно отличный старт и даже долгое время находились в лидирующей группе, а вот ближе к зимнему антракту команду залихорадило.

По сравнению с предыдущим поединком против «Металлиста 1925» (0:0), главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу провел три замены. В ворота вместо Нещерета вернулся Бущан, правый фланг защиты прикрывал Кендзера, а в полузащите вышел Шепелев.

Визави румына Василий Кобин, ныне управляющий действиями команды, провел четыре замены по сравнению с матчем 15-го тура против «Черноморца»: Порох, Кныш, Багачанский и Рязанцев заменили соответственно Шопина, Демченко, Подлепенца и Панасенко.

Киевляне ожидаемо завладели инициативой и острее действовали в атаке. Преимущество хозяев воплотилось в забитый гол на 20-й минуте матча. Арбитр назначил штрафной удар за фол Танковского против Сидорчука, а Виталий Буяльский безукоризненно выполнил стандарт. Кстати, этот гол стал 10-м для динамовца.

Не успели гости прийти в себя от пропущенного мяча, как «бело-синие» удвоили преимущество. Форвард «Динамо» Владислав Ванат реализовал свой момент во время розыгрыша углового.

На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу подопечных Луческу.

Во втором тайме харьковчане пытались хотя бы провести гол престижа. Однако все попытки «Металлиста» защита киевлян «гасила» еще на подступах к штрафной. Киевляне превалировали своих соперников и на 77-й минуте встречи Виктор Цыганков довел счет до разгромного.

Финальный свисток Александра Шандора зафиксировал победу Луческу со счетом 3:0.

Киевляне идут на зимний перерыв на бронзовом месте, отставая от «Днепра-1» на 5 очков. «Металлист» завершает осеннюю часть чемпионата на 10-й строчке. От зоны переходных матчей харьковчан отдаляют всего три пункта.

​Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур

«Динамо» – «Металлист» – 3:0

Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

Сидорчук, 42 – Танковский, 19, Демченко, 80

«Динамо»: Бущан – Овчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк (Андриевский, 72), Цыганков, Буяльский, Ванат (Кулач, 66).

«Металлист»: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Кныш (Романюк, 46), Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомир, 81), Прядун (11) .

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.

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