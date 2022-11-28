Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов (обновляется)
Вашему вниманию видео голов в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022
В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.
Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».
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24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно
34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю
58 минута. 1:2! Ки Син Чо. Он пробил точно головой прямо по центру ворот соперников.
58 хвилина. 1:2! Ки Син Чо. Він пробив точно головою прямо по центру воріт суперників.
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