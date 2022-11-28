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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 16:37 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:40
1884
4

Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов (обновляется)

Вашему вниманию видео голов в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022

28 ноября 2022, 16:37 | Обновлено 28 ноября 2022, 16:40
1884
4
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выясняют сборные Южной Кореи и Ганы, которые выступают в квартете Н.

Матч Южная Корея – Гана проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити».

24 минута. 0:1! Салису. Ганец оказался расторопнее всех в штрафной сборной Южной Кореи и пробил несильно, зато точно

34 минута. 0:2! Кудус. 20-й номер сборной Ганы точно пробил головой после передачи в исполнении Аю

58 минута. 1:2! Ки Син Чо. Он пробил точно головой прямо по центру ворот соперников.

58 хвилина. 1:2! Ки Син Чо. Він пробив точно головою прямо по центру воріт суперників.

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
2:3!!!
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Dar Veter
Фига себе!  И сразу 2:2!  Вот это футболы сегодня.
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0
Dar Veter
Во, чертяка. Вышел и забил первый гол Кореи на ЧМ.
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0
Dar Veter
Черная звезда  - Корее 3,14 в рифму.   
Выжимают из моментов....   И повторы отличные по отсутствию офсайда.  Нам  бы такие мультики, так и базаров  бы не было после игр.
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0
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