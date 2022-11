Назван лучший игрок матча между Хорватией и Канадой

27 ноября в городе Доха состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады.

Сборная Хорватии одержала разгромную победу над командой Канады со счетом 4:1.

Лучшим игроком матча назван форвард Андрей Крамарич, который выдал отличный перформанс, забив два гола соперникам.

