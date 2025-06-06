Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Чемпионат мира
06 июня 2025, 19:15 | Обновлено 06 июня 2025, 19:23
749
0

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»

Тренер Джесси Марш поддерживает Украину

06 июня 2025, 19:15 | Обновлено 06 июня 2025, 19:23
749
0
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш

Тренер сборной Канады Джесси Марш перед контрольным матчем против сборной Украины поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором.

Марш, гражданин США, недоволен тем, как нынешняя администрация президента Дональда Трампа относится к Украине, в том числе вспомнил февральскую конфронтацию Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как американцу, мне не понравился эпизод между Трампом и Зеленским. Мне кажется, мы показали недостаток уважения к президенту и Украине в целом. Меня волнует, что есть это проявление недостатка уважения».

«Мы не можем понять, через что сейчас проходят украинцы, их игроки, тренер и федерация, но мы хотя бы можем показать свою поддержку. Канада поддерживает Украину», – сказал Марш.

Матч пройдет 7 июня, начало в 22:30.

По теме:
Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ошибка УАФ. Матч Новая Зеландия – Украина начнется не 10 июня в 23:00
Владимир БРАЖКО: «Хочу в национальную сборную. Пока поиграю за молодежку»
Джесси Марш российско-украинская война Канада - Украина сборная Канады по футболу сборная Украины по футболу Дональд Трамп Владимир Зеленский
Иван Зинченко Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 06 июня 2025, 05:55 17
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко

Одни из главных – возраст и проблемы со спиной

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06 июня 2025, 08:49 1
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами

Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»

Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную
Футбол | 06.06.2025, 19:11
Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную
Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06.06.2025, 00:25
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
Футбол | 06.06.2025, 12:56
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 16
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
04.06.2025, 21:55 2
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем