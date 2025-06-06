Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»

Тренер сборной Канады Джесси Марш перед контрольным матчем против сборной Украины поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором.

Марш, гражданин США, недоволен тем, как нынешняя администрация президента Дональда Трампа относится к Украине, в том числе вспомнил февральскую конфронтацию Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как американцу, мне не понравился эпизод между Трампом и Зеленским. Мне кажется, мы показали недостаток уважения к президенту и Украине в целом. Меня волнует, что есть это проявление недостатка уважения».

«Мы не можем понять, через что сейчас проходят украинцы, их игроки, тренер и федерация, но мы хотя бы можем показать свою поддержку. Канада поддерживает Украину», – сказал Марш.

Матч пройдет 7 июня, начало в 22:30.