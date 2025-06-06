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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 20:07 | Обновлено 06 июня 2025, 20:08
380
2

ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады

Украинская команда 7 июня в 22:30 стартует на турнире Canadian Shield 2025

06 июня 2025, 20:07 | Обновлено 06 июня 2025, 20:08
380
2
ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины находится на заключительном этапе подготовки в матчу против команды Канады.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Mark4854590
Кучеревський в Дніпрі іноді і без форварда грав. Може побачимо і таку схему, бо Яремчук весь матч не протягне
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0
Boodya
Каже Яремчуку грати за трьох, бо заміни йому немає?
Чи каже, що грати без нападника це по-нашому?
Чи все ж "камон плей"?
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0
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