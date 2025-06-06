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  4. Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
05.06.2025 22:00 – FT 5 : 4
Франция
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Лига наций
06 июня 2025, 00:25 | Обновлено 06 июня 2025, 00:30
6786
0

Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги наций 2024/25

06 июня 2025, 00:25 | Обновлено 06 июня 2025, 00:30
6786
0
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фурия Роха в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Французы в тот же день встретятся с Германией в матче за третье место.

Лига наций 2024/25. 1/2 финала

Испания – Франция – 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен.), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен.), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Микель Мерино, 25 мин.

ГОЛ! 3:0 Ламин Ямаль, 54 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Педри, 55 мин.

ГОЛ! 4:1 Килиан Мбаппе, 59 мин. (пен.)

ГОЛ! 5:1 Ламин Ямаль, 67 мин.

ГОЛ! 5:2 Шерки, 79 мин.

ГОЛ! 5:3 Вивиан (автогол), 84 мин.

ГОЛ! 5:4 Коло Муани, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
84’
ГОЛ ! Автогол забил Даниэль Вивиан (Испания).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Франция).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Испания).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Испания).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Ламин Ямал (Испания).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Испания).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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