5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

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Фурия Роха в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Французы в тот же день встретятся с Германией в матче за третье место.

Лига наций 2024/25. 1/2 финала

Испания – Франция – 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен.), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен.), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Микель Мерино, 25 мин.

ГОЛ! 3:0 Ламин Ямаль, 54 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Педри, 55 мин.

ГОЛ! 4:1 Килиан Мбаппе, 59 мин. (пен.)

ГОЛ! 5:1 Ламин Ямаль, 67 мин.

ГОЛ! 5:2 Шерки, 79 мин.

ГОЛ! 5:3 Вивиан (автогол), 84 мин.

ГОЛ! 5:4 Коло Муани, 90+4 мин.