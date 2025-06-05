В четверг, 5 июня, состоится полуфинальный поединок лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Испании и Франции. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле стадиона «МХП-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

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Во втором полуфинале Лиги наций УЕФА (в первом полуфинале Португалия одержала волевую победу над Германией со счетом 2:1) действующие чемпионы Европы встретятся с сборной Франции. Испанцы провели блестящий 2024 год, выиграв Евро, а в четвертьфинале Лиги наций прошли Нидерланды после серии пенальти. Франция обошла Италию в своей группе и вырвала победу в Хорватии в серии пенальти. Испания пытается защитить титул, ведь она является победителем предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Франция в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Испания Франция Победа Франции 3.20 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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