Испания – Франция. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией полуфинала Лиги наций
В четверг, 5 июня, состоится полуфинальный поединок лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Испании и Франции. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле стадиона «МХП-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.
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Во втором полуфинале Лиги наций УЕФА (в первом полуфинале Португалия одержала волевую победу над Германией со счетом 2:1) действующие чемпионы Европы встретятся с сборной Франции. Испанцы провели блестящий 2024 год, выиграв Евро, а в четвертьфинале Лиги наций прошли Нидерланды после серии пенальти. Франция обошла Италию в своей группе и вырвала победу в Хорватии в серии пенальти. Испания пытается защитить титул, ведь она является победителем предыдущего розыгрыша Лиги наций.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Франция в украинской версии сайта.
22:00
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