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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
05.06.2025 22:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
05 июня 2025, 01:50 |
39
0

Испания – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинала Лиги наций

05 июня 2025, 01:50 |
39
0
Испания – Франция. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 5 июня, состоится полуфинальный поединок лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Испании и Франции. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле стадиона «МХП-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

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Во втором полуфинале Лиги наций УЕФА (в первом полуфинале Португалия одержала волевую победу над Германией со счетом 2:1) действующие чемпионы Европы встретятся с сборной Франции. Испанцы провели блестящий 2024 год, выиграв Евро, а в четвертьфинале Лиги наций прошли Нидерланды после серии пенальти. Франция обошла Италию в своей группе и вырвала победу в Хорватии в серии пенальти. Испания пытается защитить титул, ведь она является победителем предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Франция в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Испания
5 июня 2025 -
22:00
Франция
Победа Франции 3.20 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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