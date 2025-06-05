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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
05.06.2025 22:00 - : -
Франция
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Лига наций
05 июня 2025, 03:15 | Обновлено 05 июня 2025, 03:16
39
0

Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 5 июня и начнется в 22:00 по Киеву

05 июня 2025, 03:15 | Обновлено 05 июня 2025, 03:16
39
0
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25
Коллаж Sport.ua

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5 июня состоится второй полуфинал Лиги Наций, где сыграют Испания – Франция. Встреча состоится в 22:00 по киевскому времени.

Испания

«Красная фурия» доминировала в своей группе Лиги Наций, одержав 5 побед и сыграв раз вничью, позади остались такие сборные как: Дания, Сербия и Швейцария. Тяжелым получился четвертьфинал против Нидерландов, когда два матча завершились с одинаковым счетом 2:2, а потом команды обменялись голами в овертайме, испанцы выиграли только в серии пенальти.

Напомню, что подопечные Де ла Фуенте действующие чемпионы Европы и чемпионы Лиги наций, иными словами, команда будет защищать титул в этом финале четырех. Состав здесь мощный, многое будет зависеть от уровня взаимодействия, когда испанцы показывают свой футбол, их очень тяжело остановить. Испания играет в «финале четырех» Лиги наций третий раз кряду, никто чаще не играл в этом мини-турнире.

Франция

Тяжелой для французов была борьба в группе Лиги наций, где они стали первыми, опередив итальянцев только по дополнительным показателям. Все решилось в последнем туре, когда удалось обыграть на выезде «скуадру адзуру» со счетом 3:1.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама играли против Хорватии, первую выездную встречу французы проиграли на выезде со счетом 0:2. Появилась потребность в камбэке, который состоялся, ведь «трехцветные» дома тоже выиграли 2:0. Дожать соперника в основное время не удалось, дело дошло до серии пенальти, где футболисты сборной Франции были точнее.

Команда тоже выигрывала Лигу наций один раз, это было в 2021-м году, тогда в финале удалось обыграть, как раз Испанию со счетом 2:1. Напомню, французы действующие вице-чемпионы мира, они всегда среди фаворитов, на всех турнирах, где играют.

Личные встречи

У команд богатая история очных противостояний, они играли с переменным успехом, последняя встреча состоялась на Евро-2024, тогда волевую победу одержали испанцы – 2:1.

Прогноз

В битве двух европейских топ-сборных букмекеры отдают небольшой перевес испанцам, хотя можно ожидать любого исхода.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Испании – 2,35, ничья – 3,38, победа Франции – 3,24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком противостоянии сложно выделить фаворита, поэтому я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Испания
5 июня 2025 -
22:00
Франция
Обе забьют 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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