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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
05.06.2025 22:00 – FT 5 : 4
Франция
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Лига наций
05 июня 2025, 23:59 | Обновлено 06 июня 2025, 00:57
1131
12

Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН

Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия

05 июня 2025, 23:59 | Обновлено 06 июня 2025, 00:57
1131
12
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

За день до отчетного матча первый финалист Лиги наций был определен в противостоянии Германии и Португалии. Роналду и компания оказались сильнее и ждали, кто из пары Испания – Франция в воскресенье сразится с ними.

Были ощущения, что это будут французы. В первую очередь такие ощущения были из-за недавнего финала Лиги чемпионов, в котором феерили Дембеле, Дуэ и Барколя. Данное трио дружно ожидалось и в нападении Франции, а усиленное оно должно было быть Мбаппе. Правда, в старте Барколя все же не оказалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но звездное нападение – это хорошо, но защиту тоже надо хорошую. А вот с этим у Франции возникли большие проблемы. Если на одном конце поля Уная Симон уверенно справлялся с угрозами от Мбаппе и компании, то Меньян и защитники-французы откровенно провалили игру, особенно это касалось защиты. В первом тайме Испания забила дважды, причем в обоих эпизодах оборона просто стояла и смотрела, как Нико Уильямс и Мерино один за другим делают счет 2:0.

Во втором тайме избиения «гальских петухов» продолжилось. Сначала Ямаль реализовал пенальти, которое сами заработал, а Педри почти сразу сделал счет 4:0, и это был практически нокаут, пусть и Мбаппе размочил счет, реализовав заработанный и на себе пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine

Практически, но не полностью. Испанцы расслабились и чуть не допустили суперсенсацию, если бы счет с 5:1 стал бы 5:5. Да, сначала Ямаль оформил дубль, но потом на замену вышел Шерки и повел команду отыгрываться. И чуть не сделали это «петухи», забив еще трижды при полном попустительстве испанской защиты, где главным антигероем стал вышедший на замену Вивиан, однако последний гол был уже в конце добавленного времени и на более чем 5:4, подопечные Дешама не смогли. Но и так пришлось менять черновик статьи, в которой стояло слово «разгромила», на скромнее «переиграла».

Getty Images/Global Images Ukraine

За такие матчи – зрелищные, результативные и безумные – мы и любим футбол. Было бы неплохо, если бы в финальном матче Португалии и Испании была не хуже драматургия. Посмотрим в воскресенье.

Лига наций. Полуфинал

Испания – Франция – 5:4

Гол: Н. Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54, пен, 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59, пен, Шерки, 79, Вивиан, 83, аг, Коло Муани, 90+3

Предупреждения: Ямаль, 33 – Рабьо, 50, Т. Эрнандес, 82

Испания: Симон – Порро, Ле Норман (Вивиан, 77), Хейсен, Кукурелья – Мерино, Субименди, Педри (Руис, 64) – Ямаль, Оярсабаль (Омородион, 77), Н. Уильямс (Ольмо, 64)

Франция: Меньян – Калюлю (Гюсто, 64), Конате, Ленгле (Л. Эрнандес, 72), Т. Эрнандес – Коне, Рабьо – Дембеле (Коло Муани, 76), Олисе (Шерки, 64), Дуэ (Барколя, 64) – Мбаппе

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «МХП-Арена» (Штутгарт, Германия)

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 12
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Samuel
Матч достойний фіналу, ще б дивитися і дивитися таку гру
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+3
Viktor Shuper
ох і матч, не знаю навіть як реагувати 
у французів замість захисту повиходили якісь мальчікі в трусіках 
гішпанці рано булки розслабили, запросто міг бути і камбек з 4:0 на 5:5.
насправді шалений матч, давно таких не пригадую 
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+2
Gringo
Велика дяка командам за незабутні враження.
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+1
Viktor Shuper
а прикиньте хтось до матчу по приколу поставив на тб 8,5!  там же коеф бєшаний був 
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0
adidas777
Гра фатастика!  Програв її Меньян!
Франція створила вдвічі більше гольових моментів.Але в одних воротах стояв воротар, в інших дірка...
Шеркі однозначно MVP матчу!!!
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0
EL_GRINGO
Благодарие для команды, но матч складывался товарищеский, такое чувствовалось в каждом движении или действие лучших обладателей кожаного снаряда.
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0
Talya
Шкода Мбаппе, цей трилер немов продовження серії побиття каталонськими зірками, але вже на рівні збірних... Втім це гольове шоу🇪🇸🇫🇷 точно не залишило рівнодушним Ігорюшу, і він певне захопливо муркоче! 🌠Доброї ночі українцям🇺🇦 і солодких снів 😸Коті, а завтра нових захопливих баталій! 😊
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-1
Crassus1
21-летний Шерки вышел и сделал 3 гола
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Барселона - Інтер 2.0)
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-4
Отаман
PUMA
09.07.2024 23:05
Ну короче. Если Франция не проходит в финал. То я больше не буду писать на этом сайте. И я не пизд#бол
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-7
Отаман
Дуже дуже добра гра
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-7
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