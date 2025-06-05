Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия
За день до отчетного матча первый финалист Лиги наций был определен в противостоянии Германии и Португалии. Роналду и компания оказались сильнее и ждали, кто из пары Испания – Франция в воскресенье сразится с ними.
Были ощущения, что это будут французы. В первую очередь такие ощущения были из-за недавнего финала Лиги чемпионов, в котором феерили Дембеле, Дуэ и Барколя. Данное трио дружно ожидалось и в нападении Франции, а усиленное оно должно было быть Мбаппе. Правда, в старте Барколя все же не оказалось.
Но звездное нападение – это хорошо, но защиту тоже надо хорошую. А вот с этим у Франции возникли большие проблемы. Если на одном конце поля Уная Симон уверенно справлялся с угрозами от Мбаппе и компании, то Меньян и защитники-французы откровенно провалили игру, особенно это касалось защиты. В первом тайме Испания забила дважды, причем в обоих эпизодах оборона просто стояла и смотрела, как Нико Уильямс и Мерино один за другим делают счет 2:0.
Во втором тайме избиения «гальских петухов» продолжилось. Сначала Ямаль реализовал пенальти, которое сами заработал, а Педри почти сразу сделал счет 4:0, и это был практически нокаут, пусть и Мбаппе размочил счет, реализовав заработанный и на себе пенальти.
Практически, но не полностью. Испанцы расслабились и чуть не допустили суперсенсацию, если бы счет с 5:1 стал бы 5:5. Да, сначала Ямаль оформил дубль, но потом на замену вышел Шерки и повел команду отыгрываться. И чуть не сделали это «петухи», забив еще трижды при полном попустительстве испанской защиты, где главным антигероем стал вышедший на замену Вивиан, однако последний гол был уже в конце добавленного времени и на более чем 5:4, подопечные Дешама не смогли. Но и так пришлось менять черновик статьи, в которой стояло слово «разгромила», на скромнее «переиграла».
За такие матчи – зрелищные, результативные и безумные – мы и любим футбол. Было бы неплохо, если бы в финальном матче Португалии и Испании была не хуже драматургия. Посмотрим в воскресенье.
Лига наций. Полуфинал
Испания – Франция – 5:4
Гол: Н. Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54, пен, 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59, пен, Шерки, 79, Вивиан, 83, аг, Коло Муани, 90+3
Предупреждения: Ямаль, 33 – Рабьо, 50, Т. Эрнандес, 82
Испания: Симон – Порро, Ле Норман (Вивиан, 77), Хейсен, Кукурелья – Мерино, Субименди, Педри (Руис, 64) – Ямаль, Оярсабаль (Омородион, 77), Н. Уильямс (Ольмо, 64)
Франция: Меньян – Калюлю (Гюсто, 64), Конате, Ленгле (Л. Эрнандес, 72), Т. Эрнандес – Коне, Рабьо – Дембеле (Коло Муани, 76), Олисе (Шерки, 64), Дуэ (Барколя, 64) – Мбаппе
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Стадион: «МХП-Арена» (Штутгарт, Германия)
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Придется отдать 830 гривен
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у французів замість захисту повиходили якісь мальчікі в трусіках
гішпанці рано булки розслабили, запросто міг бути і камбек з 4:0 на 5:5.
насправді шалений матч, давно таких не пригадую
Франція створила вдвічі більше гольових моментів.Але в одних воротах стояв воротар, в інших дірка...
Шеркі однозначно MVP матчу!!!
09.07.2024 23:05
Ну короче. Если Франция не проходит в финал. То я больше не буду писать на этом сайте. И я не пизд#бол