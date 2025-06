Впервые за 12 лет на РГ в женском финале сойдутся первая и вторая ракетки

7 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.

В поединке за трофей сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 2). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Впервые с 2013 года в финале Ролан Гаррос титул разыграют первая и вторая ракетки мира. Тогда это были Серена Уильямс и Мария Шаропова, победу отпраздновала легендарная американка – 6:4, 6:4.

Что касается всех турниров Grand Slam, то в последний раз две лучшие теннисистки планеты играли между собой в финале в 2018 на Australian Open – Каролин Возняцки победила Симону Халеп 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Sport.ua проведет видеотрансляцию финала Ролан Гаррос Соболенко – Гауфф.

