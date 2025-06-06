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Australian Open
06 июня 2025, 18:26 | Обновлено 06 июня 2025, 19:50
611
2

Впервые за 12 лет на РГ в женском финале сойдутся первая и вторая ракетки

7 июня трофей мейджора в Париже разыграют между собой Арина Соболенко и Коко Гауфф

06 июня 2025, 18:26 | Обновлено 06 июня 2025, 19:50
611
2
Впервые за 12 лет на РГ в женском финале сойдутся первая и вторая ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф и Арина Соболенко

7 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.

В поединке за трофей сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 2). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Впервые с 2013 года в финале Ролан Гаррос титул разыграют первая и вторая ракетки мира. Тогда это были Серена Уильямс и Мария Шаропова, победу отпраздновала легендарная американка – 6:4, 6:4.

Что касается всех турниров Grand Slam, то в последний раз две лучшие теннисистки планеты играли между собой в финале в 2018 на Australian Open – Каролин Возняцки победила Симону Халеп 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Sport.ua проведет видеотрансляцию финала Ролан Гаррос Соболенко – Гауфф.

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Арина Соболенко Коко Гауфф Ролан Гаррос 2025 Ролан Гаррос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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GroundUnder
мужики на очереди?
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Будет жабо-гадюкинг.
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