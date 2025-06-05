Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин

5 июня состоялись полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в трех сетах переиграла победительницу Ролан Гаррос трех последних лет Игу Свентек.

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Соболенко впервые в карьере сыграет в решающем поединке французского слэма. Всего для Арины это будет шестой финал на турнирах Grand Slam. На ее счету три трофея (Australian Open 2023, Australian Open 2024, US Open 2024).

Вторая сеяная Коко Гауфф в двух партиях уверенно разобралась с представительницей Франции Лоис Буассон. Коко в третий раз в карьере пробилась в финальный матч на мейджорах и во второй раз в Париже. В 2022 Коко уступила Свентек в поединке за трофей Ролан Гаррос, а в 2023 стала чемпионкой US Open, наказав Соболенко.

Ранее Гауфф десять раз играла против Соболенко. Счет в личных встречах 5:5, на грунте – 1:1. А на слэмах соперницы ранее встречались дважды: в финале USO-2023 (победа Гауфф) и в полуфинале Australian Open 2024 (победа Соболенко).

Финал Ролан Гаррос 2025 у женщин состоится 7 июня.

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0

Лоис Буассон [WC] – Коко Гауфф [2] – 1:6, 2:6

Путь Соболенко к финалу Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова – 6:1, 6:0

1/32 финала: Арина Соболенко [1] – Жиль Тайхман – 6:3, 6:1

Жиль Тайхман – 6:3, 6:1 1/16 финала: Арина Соболенко [1] – Ольга Данилович – 6:2, 6:3

Ольга Данилович – 6:2, 6:3 1/8 финала: Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16] – 7:5, 6:3

Аманда Анисимова [16] – 7:5, 6:3 1/4 финала: Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3

Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3 1/2 финала: Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0

Путь Гауфф к финалу Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Коко Гауфф [2] – Оливия Гадеки – 6:2, 6:2

Коко Гауфф [2] – Оливия Гадеки – 6:2, 6:2 1/32 финала: Коко Гауфф [2] – Тереза Валентов [Q] – 6:2, 6:4

Коко Гауфф [2] – Тереза Валентов [Q] – 6:2, 6:4 1/16 финала: Коко Гауфф [2] – Мария Боузкова – 6:1, 7:6 (7:3)

Коко Гауфф [2] – Мария Боузкова – 6:1, 7:6 (7:3) 1/8 финала: Коко Гауфф [2] – Екатерина Александрова [20] – 6:0, 7:5

Коко Гауфф [2] – Екатерина Александрова [20] – 6:0, 7:5 1/4 финала: Коко Гауфф [2] – Мэдисон Киз [7] – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1

Коко Гауфф [2] – Мэдисон Киз [7] – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 1/2 финала: Коко Гауфф [2] – Лоис Буассон [WC] – 6:1, 6:2

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