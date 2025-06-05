Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 5) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В полуфинале полька в трех сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко.
Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Ига Свентек (Польша) [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0
Свентек провела 13-е очное противостояние против Соболенко, проиграв пятое.
Ига выигрывала трофей на Ролан Гаррос в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Он не смогла защитить прошлогодний титул.
У Свентек был винстрик из 26 матчей на кортах Парижа. Полька позволила Соболенко его прервать.
В решающем поединке французского слэма Соболенко сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Лоис Буассон. Для нее это будет первый финал Ролан Гаррос.
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Гадаю, якби Світоліна зуміла перевести гру в третю партію (шанси на це були), все закінчилось би для польки так само як і сьогодні. Але тоді волаючого транса з картопляним паспортом довелося би пропускати в фінал вже самій Еліні.
А от так. Приблизно як з антиамериканськими настроями в Європі. Рівно до тієї хвилини, поки не прийшов Трамп і не сказав, що не буде захищати Європу від Мордору, нехай сама захищається. І одразу "Ой!"
Спокійно, ще нічого не втрачено. Ще є Коко.
Ой сорри не с того аккаунта написал.
Не хватило у Иги
Харьковского характера...
Стыдно так влетать от трактора!