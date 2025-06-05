Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 5) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В полуфинале полька в трех сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Ига Свентек (Польша) [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0

Свентек провела 13-е очное противостояние против Соболенко, проиграв пятое.

Ига выигрывала трофей на Ролан Гаррос в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Он не смогла защитить прошлогодний титул.

У Свентек был винстрик из 26 матчей на кортах Парижа. Полька позволила Соболенко его прервать.

В решающем поединке французского слэма Соболенко сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Лоис Буассон. Для нее это будет первый финал Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine