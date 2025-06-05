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  4. Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 18:33 | Обновлено 05 июня 2025, 18:48
2927
33

Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6

Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях

05 июня 2025, 18:33 | Обновлено 05 июня 2025, 18:48
2927
33
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 5) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В полуфинале полька в трех сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Ига Свентек (Польша) [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0

Свентек провела 13-е очное противостояние против Соболенко, проиграв пятое.

Ига выигрывала трофей на Ролан Гаррос в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах. Он не смогла защитить прошлогодний титул.

У Свентек был винстрик из 26 матчей на кортах Парижа. Полька позволила Соболенко его прервать.

В решающем поединке французского слэма Соболенко сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Лоис Буассон. Для нее это будет первый финал Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ига Свёнтек Арина Соболенко Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 33
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adidas777
У мерзенному матчі «подружок» жаба ви#бала гадюку!
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+10
SosokDayany
Прогнозована перемога транса . Ск, як же огидно чути рев цього бізона , фу бл . Я тільки уявляю як воно реве під час спарювання ахахах. 
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Бульбозавр злопав Ігу і  не подавився.
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+5
Обсервер Влад
Білоруські стероїди перемогли польський допінг
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+4
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kadaad .
Одно анти украинское дерьмо обыграло другое, а вони.......
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+4
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Muskrat2
На сайті навала кацапів тролів, всі коменти сховані за ігнором, модерація відсутня. 
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+3
introvert
А ось так. Вірити в протилежний результат при теперішньому рівні гри Свьонтек міг лише якийсь недолугий ШІ.
Гадаю, якби Світоліна зуміла перевести гру в третю партію (шанси на це були), все закінчилось би для польки так само як і сьогодні. Але тоді волаючого транса з картопляним паспортом довелося би пропускати в фінал вже самій Еліні.
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+2
Антонів Юра
Теніс тепер не той який був 15 років тому,  якесь чучело виграє 
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+1
Sashamar
Доки Іга виконувала завдання, вона могла бути і зрадницею і допінгісткою і ким завгодно . Тільки не зачистила омонівку, одразу "Іго, як так" .
А от так. Приблизно як з антиамериканськими настроями в Європі. Рівно до тієї хвилини, поки не прийшов Трамп і не сказав, що не буде захищати Європу від Мордору, нехай сама захищається. І одразу "Ой!" 
Спокійно, ще нічого не втрачено. Ще є Коко.
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0
GroundUnder
Еще бы Кольцова не довела бы до самоубийства ...
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0
Александр Шевченко
Ничего неожиданного. В дерби лесбуха-транс, победил - транс. Просто потому что транс мощнее. Жаль обое не могли проиграть. Мерзкий матч двух мерзких "теннисисток".
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0
Показать Скрыть 7 ответов
Перший Серед Рівних
Соболенко побеждает потому что в ней присущи черты настоящего харьковского характера. Я бы даже сказал, салтовского. 
Ой сорри не с того аккаунта написал. 
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-2
Перший Серед Рівних
Дві зрадниці!! Зрада!!! ZRADA EVERYWHERE !!111
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-2
Харьковский Характер
Третий сет без интриги
Не хватило у Иги
Харьковского характера...
Стыдно так влетать от трактора!
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-5
Shahed131
Вот это  понимаю покарала (как любят писать на одном сайте) 
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-6
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Харьковский Характер
Действительно, Ига, как так? Разочаровала харьковчан... Первые два сета ещё норм с борьбой, но...на третий...польский все же не харьковский характер...
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-7
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KIPR ALECS
Жовч хохлів ухілянтів сьогодні буде безмежна. Краще б мобілізувалися..мамині черешні
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-13
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