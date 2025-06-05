Лоис Буассон – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2025
5 июня состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 17:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоис Буассон (Франция, WTA 361) и Коко Гауфф (США, WTА 2).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Арины Соболенко, либо против Иги Свентек.
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