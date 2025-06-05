Лоис Буассон – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 17:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоис Буассон (Франция, WTA 361) и Коко Гауфф (США, WTА 2).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Арины Соболенко, либо против Иги Свентек.

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