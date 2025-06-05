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  4. Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 20:05 | Обновлено 05 июня 2025, 20:16
2542
3

Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ

Коко в двух сетах уверенно разобралась с Лоис Буассон и пробилась в решающий матч слэма

05 июня 2025, 20:05 | Обновлено 05 июня 2025, 20:16
2542
3
Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025 по теннису.

В полуфинале грунтового мейджора в Париже американка в двух сетах разобралась с сенсационной француженкой Лоис Буассон (WTA 361) за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) [WC] – Коко Гауфф (США) [2] – 1:6, 2:6

Буассон и Гауфф впервые провели очное противостояние. Для Лоис это было дебютное выступления в основное турнира Grand Slam, где она неожиданно выбила Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

Коко в финале Ролан Гаррос сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.

Гауфф в третий раз в карьере пробилась в финал мейджора и во второй раз на кортах Парижа. В 2022 она уступила Свентек в поединке за трофей. На счету Коко есть один выигранный титул на GS – US Open 2023.

Всего же для Коко это будет 13-й финал на уровне Тура.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Коко Гауфф Лоис Буассон Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Neptun
Дійсно, казка закінчилась. Але, сподіваюсь попереду у цієї дівчини багато чого цікавого.
По-перше похід за брендовським спортивним одягом (тепер їй не можна грати в секонд-хендовському лахмітті). І по - друге багато матчів з цікавою грою і гарними результатами.
Ответить
+1
Микола Захарченко
Мабуть у Лоїс закінчився " енергетик " ,  якось несподівано без боротьби віддала матч ... Всеодно респект за бійцівські якості та перемоги над фаворитами , якщо все було " чисто " . Цікаво буде поспостерігати за нею в майбутньому. 
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0
Великий Харьков
Ну, доченька Кори, весь Харьков верит и надеецца на тебя родная! Уж ты не должна подвести и разбереш трактор на запчасти!
Ответить
-1
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