Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Коко в двух сетах уверенно разобралась с Лоис Буассон и пробилась в решающий матч слэма
Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025 по теннису.
В полуфинале грунтового мейджора в Париже американка в двух сетах разобралась с сенсационной француженкой Лоис Буассон (WTA 361) за 1 час и 10 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала
Лоис Буассон (Франция) [WC] – Коко Гауфф (США) [2] – 1:6, 2:6
Буассон и Гауфф впервые провели очное противостояние. Для Лоис это было дебютное выступления в основное турнира Grand Slam, где она неожиданно выбила Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.
Коко в финале Ролан Гаррос сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.
Гауфф в третий раз в карьере пробилась в финал мейджора и во второй раз на кортах Парижа. В 2022 она уступила Свентек в поединке за трофей. На счету Коко есть один выигранный титул на GS – US Open 2023.
Всего же для Коко это будет 13-й финал на уровне Тура.
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