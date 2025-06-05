Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025 по теннису.

В полуфинале грунтового мейджора в Париже американка в двух сетах разобралась с сенсационной француженкой Лоис Буассон (WTA 361) за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) [WC] – Коко Гауфф (США) [2] – 1:6, 2:6

Буассон и Гауфф впервые провели очное противостояние. Для Лоис это было дебютное выступления в основное турнира Grand Slam, где она неожиданно выбила Джессику Пегулу и Мирру Андрееву.

Коко в финале Ролан Гаррос сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.

Гауфф в третий раз в карьере пробилась в финал мейджора и во второй раз на кортах Парижа. В 2022 она уступила Свентек в поединке за трофей. На счету Коко есть один выигранный титул на GS – US Open 2023.

Всего же для Коко это будет 13-й финал на уровне Тура.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine