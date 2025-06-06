Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.

В 16:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 2).

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Это будет 10-я встреча соперниц. Счет 5:5.

Победительница противостояния выиграет трофей Ролан Гаррос. Гауфф поборется за второй титул Grand Slam, а Соболенко – за четвертый.

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