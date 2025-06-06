Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
Англия
06 июня 2025, 19:27 |
813
3

Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков

«Кристал Пэлас» может остаться без Лиги Европы

06 июня 2025, 19:27 |
813
3
Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
ФК Кристал Пэлас

Английский «Кристал Пэлас» может остаться без еврокубков в сезоне 2025/26 – клуб победил в Кубке Англии и получил шанс проявить себя в Лиге Европы, однако возникли серьезные проблемы.

Основной акционер команды Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который также попал в Лигу Европы. Другой акционер «Кристал Пэлас» Дэвид Блитцер имеет долю в клубе из чемпионата Дании – «Брондю», который попал в Лигу конференций.

Согласно правилам УЕФА, один и тот же человек не может иметь долю в двух командах, которые квалифицировались в еврокубки. Руководство клуба АПЛ встретилось с представителями УЕФА и предложило передать свои права в слепой траст – ранее так делал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Союз отклонил просьбу клуба, так как срок регистрации этих изменений закончился еще 1 марта. «Кристал Пэлас» не планировал, что попадет в еврокубки, поэтому и не думал об этой проблеме.

Текстор хочет экстренно продать свою долю, но в Англии не верят, что он успеет это сделать до 17 июня, когда состоится жеребьевка Лиги Европы. Если «Кристал Пэлас» останется без еврокубков, его место займет «Ноттингем Форест».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Источник. Участник Лиги чемпионов от Англии остался без главного тренера
«У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Кристал Пэлас Ноттингем Форест УЕФА дисквалификация
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
Футбол | 06 июня 2025, 12:56 4
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН

В полуфинале Лиги наций сборная Франции пропустила пять мячей от сборной Испании

Ошибка УАФ. Матч Новая Зеландия – Украина начнется не 10 июня в 23:00
Футбол | 06 июня 2025, 18:49 0
Ошибка УАФ. Матч Новая Зеландия – Украина начнется не 10 июня в 23:00
Ошибка УАФ. Матч Новая Зеландия – Украина начнется не 10 июня в 23:00

Пресс-аташе организации подтвердил изменения

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06.06.2025, 08:49
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Футбол | 06.06.2025, 07:42
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 06.06.2025, 04:44
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Европейский идиотизм!
Ответить
+1
Сергей Литвиненко
Капитализм,у нас Коломойский тоже несколько клубов кормил,но они по очереди а Европу выходили.
Ответить
0
Play Games
Європейське рівноправʼя 😃. Рівність свобода і т.д. Манчестер сіті і Челсі вони не хочуть понизити в класі ? 😄🤔🤔😡
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 1
Бокс
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 23
Футбол
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины
Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины
05.06.2025, 08:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем