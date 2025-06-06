Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
«Кристал Пэлас» может остаться без Лиги Европы
Английский «Кристал Пэлас» может остаться без еврокубков в сезоне 2025/26 – клуб победил в Кубке Англии и получил шанс проявить себя в Лиге Европы, однако возникли серьезные проблемы.
Основной акционер команды Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который также попал в Лигу Европы. Другой акционер «Кристал Пэлас» Дэвид Блитцер имеет долю в клубе из чемпионата Дании – «Брондю», который попал в Лигу конференций.
Согласно правилам УЕФА, один и тот же человек не может иметь долю в двух командах, которые квалифицировались в еврокубки. Руководство клуба АПЛ встретилось с представителями УЕФА и предложило передать свои права в слепой траст – ранее так делал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Союз отклонил просьбу клуба, так как срок регистрации этих изменений закончился еще 1 марта. «Кристал Пэлас» не планировал, что попадет в еврокубки, поэтому и не думал об этой проблеме.
Текстор хочет экстренно продать свою долю, но в Англии не верят, что он успеет это сделать до 17 июня, когда состоится жеребьевка Лиги Европы. Если «Кристал Пэлас» останется без еврокубков, его место займет «Ноттингем Форест».
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