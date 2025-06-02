Один из клубов АПЛ оказался под угрозой исключения из еврокубков

Английский клуб «Кристал Пэлас» может получить запрет выступать в Лиге Европы, куда команда квалифицировалась после победы в Кубке Англии.

Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что совладелец клуба Джон Текстор также владеет акциями французского «Лиона», который также будет выступать в Лиге Европы.

УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире.

Также «Кристал Пэлас» не может отказаться от Лиги Европы в пользу Лиги конференций из-за конфликта интересов, ведь Текстор имеет долю в датском «Брондбю».

Источник сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» готовится к встрече с УЕФА в Швейцарии, где хотят доказать отсутствие связей Текстора с «Лионом».

Отмечается, что Текстор может продать свою долю в «Кристал Пэлас», ведь владеет 43% акций клуба.