Один из клубов АПЛ оказался под угрозой исключения из еврокубков
«Кристал Пэлас» могут не допустить в Лигу Европы
Английский клуб «Кристал Пэлас» может получить запрет выступать в Лиге Европы, куда команда квалифицировалась после победы в Кубке Англии.
Об этом сообщает издание The Sun.
Известно, что совладелец клуба Джон Текстор также владеет акциями французского «Лиона», который также будет выступать в Лиге Европы.
УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире.
Также «Кристал Пэлас» не может отказаться от Лиги Европы в пользу Лиги конференций из-за конфликта интересов, ведь Текстор имеет долю в датском «Брондбю».
Источник сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» готовится к встрече с УЕФА в Швейцарии, где хотят доказать отсутствие связей Текстора с «Лионом».
Отмечается, что Текстор может продать свою долю в «Кристал Пэлас», ведь владеет 43% акций клуба.
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