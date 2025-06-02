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Лига Европы
02 июня 2025, 20:15 |
1180
1

Один из клубов АПЛ оказался под угрозой исключения из еврокубков

«Кристал Пэлас» могут не допустить в Лигу Европы

02 июня 2025, 20:15 |
1180
1
Один из клубов АПЛ оказался под угрозой исключения из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Кристал Пэлас» может получить запрет выступать в Лиге Европы, куда команда квалифицировалась после победы в Кубке Англии.

Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что совладелец клуба Джон Текстор также владеет акциями французского «Лиона», который также будет выступать в Лиге Европы.

УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире.

Также «Кристал Пэлас» не может отказаться от Лиги Европы в пользу Лиги конференций из-за конфликта интересов, ведь Текстор имеет долю в датском «Брондбю».

Источник сообщает, что руководство «Кристал Пэлас» готовится к встрече с УЕФА в Швейцарии, где хотят доказать отсутствие связей Текстора с «Лионом».

Отмечается, что Текстор может продать свою долю в «Кристал Пэлас», ведь владеет 43% акций клуба.

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Лига Европы Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу УЕФА
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Думаю, що питання залагодять. Команда досить цікава і хочеться побачити її у єврокубках
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