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Кубок Англии
Кристал Пэлас
17.05.2025 18:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
17 мая 2025, 20:31 | Обновлено 17 мая 2025, 21:08
2917
10

Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити

Лондонцы впервые выиграли Кубок Англии

17 мая 2025, 20:31 | Обновлено 17 мая 2025, 21:08
2917
10
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся финальный поединок Кубка Англии, в котором встретились «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Обе команды провели неубедительный сезон, поэтому выигранный трофей мог добавить позитивных эмоций его обладателю. При этом победа в Кубке давала путевку «Пэлас» на евроарену, да и команда Гвардиолы еще не обеспечила себе еврокубковое место. К тому же, «орлы» еще ни разу не выигрывали национальный кубок, хоть дважды играли в финалах.

После стартового свистка номинальные гости взяли мяч под контроль, пытаясь подобраться к штрафной соперников. Первый шанс открыть счет упустил Холланд, который замкнул навес Де Брюйне, но Хендерсон выручил свою команду в этом эпизоде. Справился голкипер «Пэлас» и с ударом головой от Гвардиола, а Аканджи пробил немного выше перекладины.

События в основном разворачивались на половине поля лондонской команды, и тем неожиданней было взятие ворот манчестерцев. В контратаке Муньос с правого фланга прострелил на Эзе, который в касание нанес точный удар. Вскоре «орлы» едва не удвоили свое преимущество: прострел Муньоса на этот раз замкнул Сарр, но Ортега сыграл надежно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Сити» снова начали подолгу разыгрывать позиционные атаки, но пройти насыщенную оборону лондонцев не удавалось. Однако, «небесно-голубые» получили отличную возможность для того, чтобы сравнять результат. Митчелл в штрафной сбил Бернарду Силву, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. К «точке» подошел Мармуш, который не сумел переиграть Хендерсона. А перед перерывом голкипер «орлов» продемонстрировал блестящую реакцию после удара Доку.

Во втором тайме манчестерцы продолжили владеть преимуществом, но лондонцы грамотно оборонялись, не позволяя соперникам создавать угрозы возле своих ворот. А когда «горожане» все же оказывались в штрафной «Пэлас», «орлы» самоотверженно блокировали удары номинальных гостей. Самым опасным у ворот лондонской команды стал момент в конце поединка, когда дебютант «Сити» Эчеверри из угла штрафной не сумел пробить Хендерсона.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Орлы» отвечали редкими, но довольно острыми атаками. Они даже отправили второй мяч в ворота «Сити», который, правда, не был засчитан из-за оффсайда. Арбитр добавил целых 10 минут, но их манчестерцам не хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм.

«Кристал Пэлас» стал сенсационным обладателем Кубка Англии, впервые в истории выиграв трофей.

Кубок Англии. Финал.

«Кристалл Пелас» – «Манчестер Сити» – 1:0

Гол: Эзе (16)

На 36-й минуте Мармуш не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Хендерсон (90+1) – О'Райли (66), Б.Силва (75), Диаш (83), Де Брюйне (85), Эчеверри (90+4)

«Кристалл Пелас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гейи (Лерма, 61), Муньос, Уортон (Хьюз, 87), Камада, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета (Нкетиа, 78)

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Гвардиол, O'Райли, Б.Силва (Гюндоган, 88), Де Брюйне, Савиньо (Фоден, 76), Мармуш (Эчеверри, 76), Доку, Холланд

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия)

КРИСТАЛ ПЭЛАС – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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SosokDayany
Просто кращі , нагнули раком  мішок з грошима .
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+4
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Исторический год. Все "гранды" падают в этогодних финалах 🏆Кубков. "Великий" Милан от простенькой Болоньи. "Славетне" Динамо от рабочих шахтёров. И вот богатейший Сити с "гением" Пепом у руля отхватил от орлов из Хрустального дворца... Которого уже нет с 1936 года! 😊
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0
pol-55
Та ж таки добре потішили "зголодалих"вболівальників, на відміну від вболівальників суперника які трохи "об*їлись",за останні роки.
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0
T-800
и, да, Первый среди равных, Арсенал с 2005 года должен был бы по старым правилам играть раз за разом в Кубке УЕФА, когда не брали Кубок Англии (многократно в эпоху Венгера)
ЛЧ - мечта, а не полуфинал как в этом или в 2006 году.
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-1
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Singularis
Классное фото!  Игрок КП поднял Холанда одной рукой. 
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-3
vazazh
Незважаючи на те, що вболівав за МС, можу сказати одне- молодці КП, і головіне показали, чим АПЛ відрізняється - важко купувати, тут і мішок грошей може не потягнути (перес, суркісята, ахметка та інша шушщваль)
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-3
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T-800
Игорь Михайлович, не слабо пригласить на юбилей клуба ТАКОГО тренера? 
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-3
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