В субботу, 17 мая, состоится финальный поединок Кубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестерская команда семь раз выигрывала национальный Кубок. В прошлом году «Манчестер Сити» в финале этого турнира уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. «Кристал Пэлас» дважды становился финалистом Кубка Англии (в 1990 и 2016 годах), но так и не сумел выиграть трофей. В текущем сезоне на поле «орлов» команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в Манчестере хозяева поля разгромили соперников – 5:2. Предыдущая победа «Кристал Пэлас» над «Ман Сити» была зафиксирована в октябре 2021-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кристал Пэлас Манчестер Сити Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

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