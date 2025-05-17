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Кубок Англии
Кристал Пэлас
17.05.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2025, 01:09 | Обновлено 17 мая 2025, 01:10
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0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Англии

17 мая 2025, 01:09 | Обновлено 17 мая 2025, 01:10
9
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 17 мая, состоится финальный поединок Кубка Англии, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестерская команда семь раз выигрывала национальный Кубок. В прошлом году «Манчестер Сити» в финале этого турнира уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. «Кристал Пэлас» дважды становился финалистом Кубка Англии (в 1990 и 2016 годах), но так и не сумел выиграть трофей. В текущем сезоне на поле «орлов» команды сыграли вничью со счетом 2:2, а в Манчестере хозяева поля разгромили соперников – 5:2. Предыдущая победа «Кристал Пэлас» над «Ман Сити» была зафиксирована в октябре 2021-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
17 мая 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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