17 мая прошел финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й Омар Мармуш не реализовал пенальти.

Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Эзе, 16

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.