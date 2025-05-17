Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0. Финал Кубка Англии. Видео гола, обзор
Кубок Англии
Кристал Пэлас
17.05.2025 18:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2025, 20:37 | Обновлено 17 мая 2025, 20:53
1413
1

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0. Финал Кубка Англии. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии 2024/25

17 мая 2025, 20:37 | Обновлено 17 мая 2025, 20:53
1413
1
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0. Финал Кубка Англии. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая прошел финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й Омар Мармуш не реализовал пенальти.

Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Эзе, 16

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
По теме:
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей за 119 лет существования
ФОТО. Гвардиола недоволен и пошел разбираться к вратарю соперника
Эберечи Эзе видео голов и обзор Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17 мая 2025, 08:21 3
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»

Диллиан – о реванше Усик – Дюбуа

Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17 мая 2025, 00:12 1
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

Проясняются контуры следующего сезона чемпионата Украины

Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17.05.2025, 17:22
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Марсель – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 17.05.2025, 20:58
Марсель – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Бокс | 17.05.2025, 00:21
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
это что-то на уровне победы Лестера в 2016 году
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 1
Футбол
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем