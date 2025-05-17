Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0. Финал Кубка Англии. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии 2024/25
17 мая прошел финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.
Коллективы сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу орлов.
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Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й Омар Мармуш не реализовал пенальти.
Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Эзе, 16
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.
CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025
Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl
События матча
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