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Кубок Англии
Кристал Пэлас
17.05.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
17 мая 2025, 04:36 | Обновлено 17 мая 2025, 04:37
106
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финальный матч

Решающий поединок Кубка Англии состоится 17 мая в 18:30 по Киеву

17 мая 2025, 04:36 | Обновлено 17 мая 2025, 04:37
106
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финальный матч
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17 мая на легендарном «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии, за титул сразятся Кристал Пэлас и Манчестер Сити. Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» продолжительное время держатся в АПЛ, имея репутацию крепкого середняка, на еврокубки не тянут, но сильнее аутсайдеров. В чемпионате команда идет на 12-й строчке, без каких-то перспектив. Свой последний матч клуб выиграл в дерби у Тоттенхэма – 2:0, прервав серию из трех ничьих.

Кристал Пэлас дважды играл в финалах Кубка Англии, в 1990-м и 2006-м годах, в обоих случаях клуб проигрывал битву за трофей Манчестер Юнайтед, теперь настала третья попытка. Выигрыш трофея станет историческим достижением, но надо обыграть мощного соперника. Из-за травм предстоящий матч пропустят Дукуре и Риад, под вопросом остается Вортон.

Манчестер Сити

«Горожане» проводят слабый сезон, впервые за долгое время клуб не вел борьбу за чемпионство в АПЛ. Сейчас подопечные Гвардиолы идут четвертыми в чемпионате, путевка в Лигу чемпионов еще не гарантирована, нужно удержаться в топ-5.

В последнем туре Манчестер сенсационно не смог обыграть на выезде аутсайдера Саутгемптон – 0:0, гости в том матче владели огромным перевесом, но не смогли его конвертировать в забитые мячи.

Предстоящий матч для клуба последняя возможность завоевать хоть один трофей в этом сезоне. Мансити выигрывал Кубок Англии семь раз, в прошлом сезоне команда тоже играла в финале, но уступила Манчестер Юнайтед.

Не смогут помочь партнерам Аке, Бобб, Родри и Стоунс, у всех перечисленных футболистов травмы.

Личные встречи

В этом сезоне соперники играли между собой дважды в текущем сезоне, Кристал Пэлас сыграл на своем поле 2:2, а в гостях уступил 2:5. Манчестер Сити не проигрывает в очных противостояниях уже семь матчей подряд.

Прогноз

Несложно догадаться, что Манчестер фаворит этой пары, но для Кристал Пэлас это редкая возможность завоевать трофей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кристал Пэлас – 4,14, ничья – 3,93, победа Манчестер Сити – 1,76. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
17 мая 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Обе забьют 1.69 Сделать ставку

Жду интересного матча, на поле выйдут две целеустремленные команды. Предлагаю поставить на обмен голами за 1,69, эта ставка проходила в последних четырех очных встречах.

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Кристал Пэлас Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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