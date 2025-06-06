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Чемпионат мира
06 июня 2025, 12:52 | Обновлено 06 июня 2025, 13:00
1181
0

Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины

Бывший главный тренер сине-желтых избрал Андрея Шевченко

06 июня 2025, 12:52 | Обновлено 06 июня 2025, 13:00
1181
0
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских футбольных клубов Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории национальной команды:

«На сегодняшний день нет фамилий, которые можно выделить. Из тех, кто был раньше, лучший Шевченко, Андрюша. Мой воспитанник. Он был хорош».

В составе национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел 111 матчей, отличившись 48 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Вместе с сине-желтыми обладатель Золотого мяча 2004 выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 и играл на домашнем Евро-2012. Также стоит отметить, что Андрея Шевченко 6 раз признавали лучшим футболистом года в Украине.

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Йожеф Сабо Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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