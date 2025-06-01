Йожеф САБО: «Шевченко совершил одну очень большую ошибку»
Экс-тренер «Динамо» – о переходе Андрея в «Челси»
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси».
«Шевченко совершил одну очень большую ошибку, что послушал свою жену и перешел в Челси. Его жена хотела жить в Лондоне, и это не секрет. В Милане Шевченко здорово играл, много забивал, а в Англии совсем другой футбол, который ему не подошел. К тому же Берлускони был влюблен в Шевченко и он мог играть в Милане до конца своей карьеры, получая хорошую зарплату», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.
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