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  4. Йожеф САБО: «Шевченко совершил одну очень большую ошибку»
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 23:44 |
1239
0

Йожеф САБО: «Шевченко совершил одну очень большую ошибку»

Экс-тренер «Динамо» – о переходе Андрея в «Челси»

01 июня 2025, 23:44 |
1239
0
Йожеф САБО: «Шевченко совершил одну очень большую ошибку»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси».

«Шевченко совершил одну очень большую ошибку, что послушал свою жену и перешел в Челси. Его жена хотела жить в Лондоне, и это не секрет. В Милане Шевченко здорово играл, много забивал, а в Англии совсем другой футбол, который ему не подошел. К тому же Берлускони был влюблен в Шевченко и он мог играть в Милане до конца своей карьеры, получая хорошую зарплату», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Йожеф Сабо Андрей Шевченко Милан Челси
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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