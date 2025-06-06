Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня проходят матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в мужском одиночном разряде.

В 20:00 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет девятая встреча соперников. Счет 4:4.

Победитель противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Лорецно Музетти, либо против Карлоса Алькараса.

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