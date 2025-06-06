Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Англия
06 июня 2025, 19:22 |
535
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера

Анже Постекоглу оставил исторический след в клубе

06 июня 2025, 19:22 |
535
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу уволен с должности главного тренера.

Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.

Постегоклу оставил свой след в историю клуба, ведь выиграл с ним первый за 17 лет. В сезоне 2024/25 Постекоглу выиграл Лигу Европы.

Анже Постекоглу тренировал австралийские команды «Саут Мельбурн», «Брисбен Роар» и «Мельбурн Виктори». Также работал с японским клубом «Йокогама» и шотландским «Селтиком».

Кроме этого тренировал сборную Австралии.

По теме:
Переговоры с УЕФА провалились. Клуб АПЛ могут исключить из еврокубков
Источник. Участник Лиги чемпионов от Англии остался без главного тренера
«У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу
Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 06 июня 2025, 19:15 0
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»

Тренер Джесси Марш поддерживает Украину

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06 июня 2025, 08:49 1
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами

Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»

Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05.06.2025, 19:34
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Пять тренеров, которые лучше остальных сделали свою работу в УПЛ-2024/25
Футбол | 06.06.2025, 12:44
Пять тренеров, которые лучше остальных сделали свою работу в УПЛ-2024/25
Пять тренеров, которые лучше остальных сделали свою работу в УПЛ-2024/25
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05.06.2025, 23:59
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Вывел клуб в ЛЧ и заработал для Леви 100 млн? Пшолнах! Выигрыш трофея - непростительный проступок!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 1
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 5
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 17
Бокс
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем