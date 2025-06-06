ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера

59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу уволен с должности главного тренера.

Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.

Постегоклу оставил свой след в историю клуба, ведь выиграл с ним первый за 17 лет. В сезоне 2024/25 Постекоглу выиграл Лигу Европы.

Анже Постекоглу тренировал австралийские команды «Саут Мельбурн», «Брисбен Роар» и «Мельбурн Виктори». Также работал с японским клубом «Йокогама» и шотландским «Селтиком».

Кроме этого тренировал сборную Австралии.