Англия06 июня 2025, 19:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Анже Постекоглу оставил исторический след в клубе
06 июня 2025, 19:22 |
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59-летний австралийский главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу уволен с должности главного тренера.
Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.
Постегоклу оставил свой след в историю клуба, ведь выиграл с ним первый за 17 лет. В сезоне 2024/25 Постекоглу выиграл Лигу Европы.
Анже Постекоглу тренировал австралийские команды «Саут Мельбурн», «Брисбен Роар» и «Мельбурн Виктори». Также работал с японским клубом «Йокогама» и шотландским «Селтиком».
Кроме этого тренировал сборную Австралии.
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