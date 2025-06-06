Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную
В Люксембурге разгорелся скандал вокруг легионера украинского клуба Жерсона Родригеша
Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который в нынешнем сезоне выступал за португальский AVS, получил вызов в сборную Люксембурга.
Это решение вызвало волну критики в стране – дело в том, что 29-летний футболист получил 18-месячный условный тюремный срок из-за нападения на людей, угроз полиции и нанесении физических травм.
Министр спорта Люксембурга Жорж Мишо разгневан поступком тренерского штаба Люксембурга и резко раскритиковал такое решение. Он считает, что футболисты национальной команды должны быть примером для наследования, чего не скажешь о Жерсоне.
Кроме того, Мишо сообщил, что он не имеет права запрещать вызывать в команду определенных игроков, но призвал тренера сборной взять ответственность за свой поступок.
В нынешнем сезоне Родригеш провел всего пять матчей, в которых забил один гол. 30 июня 2025 года форвард вернется в Киев, так как его контракт принадлежит «Динамо».
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