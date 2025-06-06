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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 19:11 | Обновлено 06 июня 2025, 19:30
1329
3

Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную

В Люксембурге разгорелся скандал вокруг легионера украинского клуба Жерсона Родригеша

06 июня 2025, 19:11 | Обновлено 06 июня 2025, 19:30
1329
3
Футболист Динамо Киев, который получил условный срок, вызван в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который в нынешнем сезоне выступал за португальский AVS, получил вызов в сборную Люксембурга.

Это решение вызвало волну критики в стране – дело в том, что 29-летний футболист получил 18-месячный условный тюремный срок из-за нападения на людей, угроз полиции и нанесении физических травм.

Министр спорта Люксембурга Жорж Мишо разгневан поступком тренерского штаба Люксембурга и резко раскритиковал такое решение. Он считает, что футболисты национальной команды должны быть примером для наследования, чего не скажешь о Жерсоне.

Кроме того, Мишо сообщил, что он не имеет права запрещать вызывать в команду определенных игроков, но призвал тренера сборной взять ответственность за свой поступок.

В нынешнем сезоне Родригеш провел всего пять матчей, в которых забил один гол. 30 июня 2025 года форвард вернется в Киев, так как его контракт принадлежит «Динамо».

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Николай Титюк Источник
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Комментарии 3
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Olesya Lopunova
Ощущение,что у него с  Динамо 10летний контракт 
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0
Олександр
Все рівно хлопець краще за наркоманів типу срни або мудрика що наркоту як ману кашу жруть 
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0
Alexander Киев
Настільки був потужним у матчах проти збірної України, що потім став настільки ж дИрявим після підписання контракту із дИркою ФК ОПЗЖ   Суркісня до добра не доведе 
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0
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