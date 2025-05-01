Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде

Апелляционный суд Люксембурга оставил в силе приговор к 18 месяцам условного тюремного заключения и несколько штрафов, вынесенный игроку киевского «Динамо» Жерсону Родригесу. Он обвиняется по нескольким делам о нападениях.

29-летний форвард подал апелляцию на первоначальный приговор, вынесенный в марте 2024 года. Решение суда еще не является окончательным, поскольку дело может быть передано в Кассационный суд.

Родригес, который в настоящее время имеет контракт с португальским клубом AVS, был признан виновным в избиении своей подруги, бывшей Мисс Люксембург Эмили Боланд, в ноябре 2022 года.

В двух других случаях – возле ночных клубов – он физически напал на нескольких мужчин и ранил их. Согласно обвинительному заключению, он сломал кости на лице одного мужчины и выбил зубы другому. Жерсон также оскорблял сотрудников полиции и угрожал им.

Родригес присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в арендах в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.