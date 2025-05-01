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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 11:02 | Обновлено 01 мая 2025, 11:06
3180
6

Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде

Жерсон Родригес получил 18 месяцев тюремного заключения условно

01 мая 2025, 11:02 | Обновлено 01 мая 2025, 11:06
3180
6
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде

Апелляционный суд Люксембурга оставил в силе приговор к 18 месяцам условного тюремного заключения и несколько штрафов, вынесенный игроку киевского «Динамо» Жерсону Родригесу. Он обвиняется по нескольким делам о нападениях.

29-летний форвард подал апелляцию на первоначальный приговор, вынесенный в марте 2024 года. Решение суда еще не является окончательным, поскольку дело может быть передано в Кассационный суд.

Родригес, который в настоящее время имеет контракт с португальским клубом AVS, был признан виновным в избиении своей подруги, бывшей Мисс Люксембург Эмили Боланд, в ноябре 2022 года.

В двух других случаях – возле ночных клубов – он физически напал на нескольких мужчин и ранил их. Согласно обвинительному заключению, он сломал кости на лице одного мужчины и выбил зубы другому. Жерсон также оскорблял сотрудников полиции и угрожал им.

Родригес присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в арендах в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Жерсон Родригеш аренда игрока суд избиение апелляция
Николай Титюк Источник
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Lulinnha
Алкаш и дебошир ! 
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+1
vbrjkf
В клітку його, де бої без правил - хай там помахається, дебіл...  
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+1
contr
В концтабір мавпу ☝️
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+1
MrStepanovM .
гній
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+1
Fuz1982z
та пиздити тих шмар треба правильно зробив
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0
Aleksandr Vorobiov
Нее, эту мавпу нужно садить и на долго. Я ещё пойму пьяная драка, но женщину избивать... 
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0
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