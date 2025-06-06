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Италия
06 июня 2025, 20:03 | Обновлено 06 июня 2025, 20:09
861
1

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ

Иван Юрич возвращается в Италию и заменит Гасперини

06 июня 2025, 20:03 | Обновлено 06 июня 2025, 20:09
861
1
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Клуб Серии A Аталанта объявил о подписании контракта с тренером Иваном Юричем, который возвращается в Италию после неудачного отрезка в АПЛ.

По итогам минувшего сезона Саутгемптон под руководством Юрича вылетел в Чемпионшип с последнего места. Юрич в Италии работал с Вероной, Торино и Дженоа, а также в минувшем чемпионате успел потренировать Рому.

Специалист заменил культового для Аталанты наставника Джан Пьеро Гасперини, который ушел в Рому.

Аталанта в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

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Аталанта Иван Юрич Серия A назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Calcio Atalanta
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Сколько продержится, месяц, два, полгода? Считает себя учеником Гасперини, но до него ему как до Луны.
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