ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ
Иван Юрич возвращается в Италию и заменит Гасперини
Клуб Серии A Аталанта объявил о подписании контракта с тренером Иваном Юричем, который возвращается в Италию после неудачного отрезка в АПЛ.
По итогам минувшего сезона Саутгемптон под руководством Юрича вылетел в Чемпионшип с последнего места. Юрич в Италии работал с Вероной, Торино и Дженоа, а также в минувшем чемпионате успел потренировать Рому.
Специалист заменил культового для Аталанты наставника Джан Пьеро Гасперини, который ушел в Рому.
Аталанта в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
Welcome, Mister Jurić ⚫🔵#GoAtalantaGo pic.twitter.com/PsGHSHLMER— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 6, 2025
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