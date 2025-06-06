ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала тренера, который вылетел из АПЛ

Клуб Серии A Аталанта объявил о подписании контракта с тренером Иваном Юричем, который возвращается в Италию после неудачного отрезка в АПЛ.

По итогам минувшего сезона Саутгемптон под руководством Юрича вылетел в Чемпионшип с последнего места. Юрич в Италии работал с Вероной, Торино и Дженоа, а также в минувшем чемпионате успел потренировать Рому.

Специалист заменил культового для Аталанты наставника Джан Пьеро Гасперини, который ушел в Рому.

Аталанта в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.